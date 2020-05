Где же ты, где? Правда ли, что точки G не существует

Вадим Карасев

Первым эрогенную зону во влагалище описал немецкий гинеколог и создатель внутриматочного контрацептива Эрнст Грэфенберг еще в 1950 году. Многие ученые, глянцевые журналы, книги по сексуальному воспитанию, компании по производству игрушек для взрослых, научные фильмы, телешоу, подруги — все они уверяют, что загадочная точка G — универсальный ключ к женскому оргазму. Однако споры о существовании зоны Грэфенберга не утихают до сих пор. Вместе с экспертами разбираемся, что к чему и как определить ее координаты.

История вопроса

Первооткрывателем точки G считают Эрнста Грэфенберга. В статье "Роль уретры в женском оргазме" гинеколог описал новую эрогенную зону внутри влагалища. Долгое время точку так и называли — зона Грэфенберга, но в начале 1980-х загадочное место получило официальное название — точка G.

Своей популярностью термин обязан Беверли Уиппл, Элис Ладас и Джону Перри, авторам книги "Точка G и другие открытия в области человеческой сексуальности" (The G Spot and Other Recent Discoveries About Human Sexuality).





Согласно их исследованиям, она располагается в среднем в 3—5 сантиметрах от преддверия влагалища на передней стенке за лобковой костью и уретрой. В состоянии покоя ее размеры составляют 0,75—3 сантиметра, а в состоянии возбуждения (то есть после стимуляции) она увеличивается в два-три раза.

По мнению авторов, ткань в этой зоне более плотная и ребристая, как мягкий грецкий орех. Есть разные предположения относительно ее физиологической природы. Одни считают ее внутренней частью клитора, другие — остатком простаты. Она якобы не сформировалась у зародыша девочки, но существовала до того момента, пока не определился пол ребенка.

Эксперт Беверли Уиппл говорит, что ее команда ученых напрямую не утверждала, что у каждой женщины есть точка G.

Женщины способны испытывать сексуальное наслаждение по-разному. Все уникальны. И, несмотря на эту аналогию с орехами, мы не имели в виду, что это была конкретная точка. Мы лишь говорили об области, при стимуляции которой некоторые женщины испытывали оргазм. Но СМИ предпочли немного другую версию, — говорит Беверли.





Современные исследования

В 2012 году исследование, опубликованное в "Журнале сексуальной медицины", провозгласило, что эрогенная зона внутри влагалища существует. Но это не конкретная точка. На самом деле это был анатомический фрагмент размером 8,1 на 3,6 мм, похожий на гроздь винограда или мешочек. Такой вывод сделал американский гинеколог-хирург Адам Острженски. Доктор медицинских наук исследовал труп 83-летней женщины и таки нашел ту самую точку.

Однако по большей части зона, которую многие так жаждали найти, так и осталась загадкой. Ученые провели биопсию сотен женских влагалищ, но она не дала результатов. В 2012 году группа врачей проверила все известные на тот момент данные (с 1950 по 2011 год) и тоже не нашла доказательств того, что точка G существует.





В 2017 году, в самом последнем и крупнейшем на сегодняшний день исследовании, проведенном на 13 трупах, исследователи снова провели поиски — результат все тот же.

Это не то же самое, что нажимать кнопку лифта или выключатель света. Женский оргазм намного сложнее, — утверждает Барри Комисарук, доктор наук, невролог из Университета Рутгерса.





Я не думаю, что у нас есть какие-либо доказательства того, что точка G — это точка или структура, Я никогда не понимала, почему эта зона интерпретировалась как какой-то новый половой орган. Вы не можете стандартизировать влагалище — у женщин нет единого мнения относительно того, где именно мы испытываем удовольствие, — говорит Николь Прауз, доктор наук, нейробиолог, изучающая сексуальное возбуждение.

По ее словам, конечно, у некоторых женщин может быть область внутри влагалища, которая содержит множество небольших, сверхчувствительных областей.





Ученые из Королевского колледжа Лондона провели опрос 1 804 женщин-близнецов и заключили, что физиологических предпосылок для существования точки G нет. Сестры по-разному отвечали на вопрос о наличии у них этой эрогенной зоны. А если бы она действительно существовала, анатомия близнецов и их ответы должны бы были совпадать.

Авторы исследования, генетик и эпидемиолог Тим Спектор и психолог Андреа Бурри, сделали вывод: точка G является абсолютно субъективным понятием.





Андреа Бурри даже обвинила сексологов в том, что они выдумали эту эрогенную зону и вызвали чувство вины у женщин, которые ее у себя не находят: Безответственно заявлять о существовании некоего объекта, наличие которого не подтверждается никакими доказательствами, и таким образом оказывать давление на женщин, которые чувствуют себя униженными, неполноценными из-за того, что они не соответствуют норме.В начале 80-х проводились исследования, которые действительно ставили клитор во главу угла. Затем последовало исследование точки G. Прочтя его, женщины стали переживать, что не испытывают оргазм от вагинальной стимуляции, хотя большинство женщин просто физиологически могут кончить только при ласках клитора. Многие уверены, что вагинальная стимуляция так важна, потому что она фокусируется на мужском удовольствии, — объясняет Эмили Нагоски, доктор философских наук и автор книги Come as You Are.





Научный мир пытается понять, как лучше переименовать точку G в нечто более точное. Итальянские исследователи предложили переименовать его в несколько менее сексуальное "клиторальный вагинальный уретральный комплекс".

У Дебры Гербеник, сексолога из Индианского университета в Блумингтоне, есть свои мысли по этому поводу: Прежде всего, ее не следует называть в честь мужчины. Мы говорим о женском теле, и то, что мужчина написал об этом, не означает, что он первым это понял или испытал. Но в любом случае это некая зона.





Аргументы за

В феврале 2008 года Эммануэль Джаннини из Университета Акилы заявила, что ей удалось найти точку G в результате ультразвукового исследования. По ее словам, у женщин, которые достигали вагинального оргазма, мышечная ткань между влагалищем и мочеиспускательным каналом в среднем была толще, чем у остальных. Это, по ее мнению, и доказывает существование эрогенной зоны.

Несмотря на скептицизм большинства ученых и научное доказательство отсутствия в женском теле такой точки, секс-эксперты и обычные женщины заявляют, что та самая точка все-таки существует.Возможно, ученые не смогли найти доказательства, но я не сомневаюсь, что точка G существует. Хоть и называться она может по-разному, — сказала Ребекка Дэйкин, известная как "великий британский секс-эксперт".





Она также утверждает, что стимуляция этой зоны вызывает особый тип оргазма. Если они ее пока не нашли, пусть продолжают искать. Партнерша точно будет благодарна за старания, — заключила эксперт.

Как найти ту самую зону?

В чем же проблема, почему ее так сложно найти? По мнению сексолога и психолога Екатерины Федоровой, дело в том, что этот "островок удовольствий" ищут неправильно, не соблюдая необходимый порядок действий.

Стоит помнить, что точка G не является физической частью тела, это полностью функциональное образование. То же самое мы наблюдаем и у мужчин во время эрекции. Анатомия мужского тела включает в себя пенис. Но в эрегированное состояние этот орган попадает только в момент сексуального возбуждения. Поэтому эрекция — функциональное проявление, результат влечения к партнеру, — объясняет эксперт.





Чтобы точка G проявила себя, необходимы сходные условия. Только во время сильного возбуждения это образование можно обнаружить на уретре. Это небольшое уплотнение, его размер обычно колеблется от 1 до 3 сантиметров, но его можно легко найти на ощупь. Чем ярче первичные эмоции и влечение, тем более глубокие и выразительные ощущения возникают в искомой зоне.





Заветные поиски лучше всего начинать с клитора, повышая уровень возбуждения и постепенно приближаясь к уретре. Точка G базируется на кобальтовых сплетениях, которые во время полового акта набухают. У мужчин наблюдается сходное явление — их спонгиозные тела уретры также увеличиваются в размерах. У женщин сексуальное влечение вызывает прилив крови к Скиновым железам, у сильной половины человечества — к простате.

На точку G лучше воздействовать мягкими доящими движениями, словно бы продвигающими ее внутреннее содержание из глубины уретры наружу. Если все сделано правильно, то сильные и незабываемые ощущения гарантированы обоим партнерам.

У многих женщин оргазм достигается активной стимуляцией этой области. Но не у всех. Зависит это от строения клитора: чем ближе ножки клитора прилегают к передней стенке вагины, тем сильнее чувствительность женщины к вагинальному проникновению, — говорит эксперт магазина для взрослых "Лавка Фрейда".

Почувствовать эту зону можно тремя способами: стимулировать пальцами (круговыми движениями или легкими надавливаниями) или вибратором (он должен быть специальной формы с загнутой головкой, а моторчик должен быть расположен в верхней части, и обязательно нужен выбор из различных скоростей вибрации), выбирать правильные позы и тренировать вагинальные мышцы.





Если во время секса все равно никаких приятных ощущений в этой зоне нет, то можно попробовать укрепить интимные мышцы. Тренировать их можно с помощью вагинальных шариков или тренажеров.

Занятия не только укрепят мышцы и уменьшат объем влагалища, но и усилят ощущения от секса за счет активного прилива крови во время упражнений. Процесс это не быстрый, может понадобиться несколько месяцев, но результат того стоит.

Есть и еще небольшой секрет — во время стимуляции пальцем или вибратором можно использовать специальные возбуждающие средства для точки G, которые усилят чувствительность, — процесс пойдет быстрее и интереснее. После таких исследований постепенно эрогенная зона станет все более чувствительна, а оргазмы ярче.





Поэтому, как говорит Дебби Хербеник, секс-просветитель и преподаватель, если вы найдете стимуляцию этой зоны приятной, здорово. Если нет, не беспокойтесь: в человеческом теле полно других, порой неожиданных эрогенных зон.