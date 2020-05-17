Глава Минздрава Чечни назвал количество медиков, заболевших коронавирусом

Вадим Карасев

Эльхан Сулейманов, министр здравоохранения Чечни, рассказал представителям прессы о количестве медиков, заболевших в регионе коронавирусом.

По его словам, в республике много заболевших медицинских работников — более 50-и человек.

Сулейманов считает, что тяжёлое течение болезни у неё было обусловлено беременностью.

В Чеченской Республике, по данным Минздрава на 16 мая, зафиксировано 918 заболевших коронавирусом, больше половины из них (529) человек вылечились, десять человек умерли, сообщает РИА Новости.

Министр заявил, что в республике все медики самоотверженно ведут борьбу за жизнь людей с коронавирусной инфекцией, а также уточнил, что все медработники и врачи в полном объёме снабжены защитными средствами.

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