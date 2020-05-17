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Главный эпидемиолог Китая признал вину властей в сокрытии масштабов эпидемии

Главный эпидемиолог Китая признал вину властей в сокрытии масштабов эпидемии

Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань признал, что власти Уханя поначалу скрыли реальные масштабы вспышки коронавируса COVID-19 в начале года. Несмотря на имеющиеся доказательства обратного, агента называли неспособным к распространению от человека к человеку.

В интервью CNN Наньшань вспомнил, что одним из первых в январе заявлял об опасности SARS-CoV-2, но городские власти продолжили утверждать, что контролируют ситуацию. В то же время местные медики звонили ему и призывали не верить официальной информации.

Медик привел и конкретные примеры фальсификации – поначалу число зарегистрированных случаев заболевания в Ухане составляло 41 и не менялось в течение 10 дней, хотя инфекция успела пробраться в том числе и зарубеж. Только после того, как Наньшань потребовал предоставлять реальные цифры, власти "нехотя начали публиковать информацию".

США и их союзники настаивают на том, что Китай должен выплатить компенсации за недостаточно эффективные меры в начале эпидемии. По словам президента Дональда Трампа, существуют надежные механизмы заставить Пекин платить. В нескольких странах – Штатах, Италии и Украине – против Китая были поданы судебные иски. Власти Поднебесной настаивают на том, что их страна сама пострадала и не может нести ответственность за вирус.

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По материалам: uposters.ru

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