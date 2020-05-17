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Главврача больницы в Армавире уволили после жалоб медперсонала на недоплаты

Главврача больницы в Армавире уволили после жалоб медперсонала на недоплаты

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев освободил от должности главного врача армавирской горбольницы Сергея Смирнова.

Это произошло после того как стало известно о том, что персонал подведомственного ему медучреждения не получил доплат за работу с коронавирусными больными.

Информация об этом распространилась после того, как в социальных сетях появилось видеообращение армавирских медиков, где они пожаловались на отсутствие доплат.


В Армавир из Краснодара отправилась комиссия регионального Минздарва, которой было поручено проверить расчетные документы и сроки выплаты денег каждому медицинскому сотруднику.

В настоящее время работа комиссии продолжается, но ряд нарушений уже выявили. Об сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В администрации региона заверили, что деньги на выплаты медикам направлены в районы края вовремя по тем расчетам, которые получили из больниц. 12 мая им выплатили зарплату, куда в том числе вошли деньги за работу с пациентами с подтвержденным диагнозом на коронавирус.

В связи с этим, делом о невыплате надбавок уже заинтересовался региональный Следственный комитет. Правоохранительные органы инициировали проведение собственной доследственной проверки.

Напомним, что в апреле президент России Владимир Путин поручил установить дополнительные выплаты медикам, которые непосредственно работают с заболевшими COVID-19 пациентами.

Каждый месяц с апреля по июнь врачи стационаров должны получать по 80 тыс. руб., средний медперсонал — по 50 тыс., а младший медперсонал — по 25 тыс. руб. Для врачей скорой помощи предусмотрены выплаты в 50 тыс. руб., а для фельдшеров, медсестер и водителей экипажей машин — 25 тыс. руб.

15 мая глава государства отчитал губернаторов за то что они «развели канитель» вокруг дополнительных выплат медикам.

Как сообщало ИА Newstes, 15 мая главврач Центральной межрайонной больницы № 3 в Козельске Калужской области уволился после того, как сотрудники медучреждения получили по 27 рублей в качестве стимулирующих выплат за работу с заразившимися коронавирусом.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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