Голикова: больницам невыгодно занижать данные о смертности от COVID-19

Анастасия Иванова

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что больницам невыгодно занижать данные о смертности пациентов от коронавируса в том числе из-за тарифов на лечение таких пациентов.

По ее словам, сегодня уровень летальности от коронавируса в РФ в семь с половиной раз ниже, чем по миру в целом. Смертность - это принципиально другой показатель, отметила вице-премьер, уточнив, что он считается на население. Официальные данные за апрель по причинам смерти будут только в конце мая, подчеркнула она.