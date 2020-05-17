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Голикова: больницам невыгодно занижать данные о смертности от COVID-19

Голикова: больницам невыгодно занижать данные о смертности от COVID-19
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что больницам невыгодно занижать данные о смертности пациентов от коронавируса в том числе из-за тарифов на лечение таких пациентов.

По ее словам, сегодня уровень летальности от коронавируса в РФ в семь с половиной раз ниже, чем по миру в целом. Смертность - это принципиально другой показатель, отметила вице-премьер, уточнив, что он считается на население. Официальные данные за апрель по причинам смерти будут только в конце мая, подчеркнула она.

# Россия
По материалам: ria.ru

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