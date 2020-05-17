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Голикова заявила, что врачам невыгодно врать про смертность от коронавируса

Голикова заявила, что врачам невыгодно врать про смертность от коронавируса

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что российские врачи не занижают реальные данные смертности от коронавируса, т.к. им это финансово невыгодно.

На телеканале "Россия-1" вышло интервью Татьяны Голиковой, в котором она объяснила, что клиникам нет резона подтасовывать факты. Причина кроется в том, что борьба с коронавирусной инфекцией входит в перечень обязательного медицинского страхования (ОМС). Это значит, что чем выше показатели медучреждения, тем больше средств оно получит.


Далее Голикова сама признает, что подобный аргумент некорректен, но приводит данные о том, что лечение от COVID-19 стоит дороже, чем лечение сердечно-сосудистых заболеваний. Следовательно, любое медицинское учреждение заинтересовано в том, чтобы в его стенах было диагностировано "как можно больше ковидов", пояснила Голикова.

Напоминаем, что ранее ряд западных СМИ опубликовал материалы о том, что данные о смертности от коронавируса в России выглядят сомнительно. МИД РФ ответил на это обвинениями в развязывании антироссийской кампании.

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# Экономика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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