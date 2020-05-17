Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 18 по 24 мая 2020 года

Вадим Карасев

Василиса Володина — одна из самых известных астрологов в России. Ее советы помогают каждому из Знаков Зодиака правильно вести дела в работе и преуспевать в любви.

Конец мая может выдаться довольно приятным. Продолжается рост природной энергетики, а звезды с планетами подхватывают эту позитивную волну и тоже начинают более активно оказывать поддержку людям в самых разных направлениях. Не забывайте и о том, что сила вашего позитивного мышления может помочь вам в поисках истины, в привлечении удачи и всех материальных и духовных благ.

Овен

Самый благоприятный день недели для Овнов — 19 мая. В этот день их могут ожидать большие победы либо удачное начало новых дел. Любые негативные новости, если таковые будут, лучше воспринимать как повод собраться и настроиться на нужную волну. Нужно помнить, что далеко не все отрицательные предсказания должны сбыться.

Даже если наступят такие трудности, которые выбьют Овнов из колеи, с ними удастся справиться при помощи простых ежедневных упражнений на привлечение счастья. В конце недели звезды потеряют часть созидательной энергетики, поэтому астрологи советуют Овнам обращаться за помощью к близким, к второй половинке и к друзьям, слушать их советы.

Телец

У Тельцов начинается период, когда можно преуспеть в любых направлениях. Для этого необходимо действовать, не сидеть на месте и бороться с прокрастинацией. Изменить судьбу будет проще, поскольку звезды и планеты находятся в очень благоприятном положении. Не стоит тратить время на бесполезные дела. Для отдыха стоит выделить меньше времени.

Вторая половина недели пройдет также в весьма напряженном ритме, причем звезды будут столь же полезными и эффективными. Эта неделя отличается стабильностью и высоким уровнем созидательной энергии. Нужно постараться решить все проблемы, а также не забыть про данные ранее обещания второй половинке и родным.

Близнецы

Звезды и планеты не будут на этой неделе мешать планам Близнецов, но и помогать тоже станут вряд ли. Советы экспертов помогут Близнецам усилить свою энергетику. Это весьма важно для тех, кто желает преуспеть в финансовой и рабочих сферах.

В любви же все будет благоприятно. Близнецов могут ожидать удачные знакомства, флирт, мимолетные романы. Знакомиться можно как в интернете, так и в жизни. Главное — помнить, что людей отталкивает грубость и сильный напор. На этой неделе будет достаточно небольшой инициативы, чтобы заинтересовать кого угодно своей персоной.

Рак

В первые дни недели дней Раков ожидают проблемы с энергетикой, так как звезды и планеты вступят в достаточно мощный диссонанс. Советы экстрасенсов помогут начать новую неделю правильно и позитивно. Также полезным станет планирование. В понедельник и вторник желательно следовать расписанию и не рисковать лишний раз, чтобы не навлечь проблем.

Неделя в целом идеально подойдет для легких поездок и непродолжительных командировок. В четверг и пятницу желательно встречаться с друзьями и как можно больше общаться. Любые внутренние проблемы можно обсуждать, но только с самыми близкими людьми. Не стоит держать переживания и тревогу в себе.

Лев

У Львов ожидается непростая неделя, потому что энергетика звезд и планет будет постоянно меняться изо дня в день. Предсказать что-то с высокой точностью не получится, поэтому на всякий случай стоит воспользоваться простыми оберегами для дома и семьи, чтобы не навлекать беду на свое место жительства и на самых близких людей. Отмечается, что весьма негативными станут обиды.

В финансовой сфере также лучше не рисковать: дорогостоящие приобретения лучше отложить на потом. Сейчас стоит сфокусироваться на простых и быстрых делах, которые можно выполнять машинально, без приложения дополнительных усилий. Креативных и творческих Львов с 18 по 22 число ожидает небольшой застой и регресс.

Дева

Девам желательно не переживать по каждому поводу. На этой неделе стоит проще относиться ко всему происходящему и не думать о прошлых ошибках. Нужно устремить взгляд в будущее, пытаясь сделать его лучше.

В этот период звезды помогут Девам понять, чего они хотят от жизни. В тот момент, когда придет озарение, лучше сразу спланировать дела на ближайшее будущее, и с этого момента идти к своей цели. На этой неделе у Дев будет очень мощная интуиция, благодаря которой можно будет преуспеть в любых делах и обойти стороной множество конфликтов и бед.

Весы

Весам звезды и планеты советуют начать все с самого начала. В некоторых делах полезно будет дать себе второй шанс. Можно попробовать начать новую жизнь: в этом Весам помогут десять действий, ведущих к счастью. Новая жизнь — это не новое место, а иные мысли. Это созидательное мышление, лишенное страхов и комплексов.

В любовной сфере Весам на этой неделе будет везти гораздо сильнее, чем в делах и в работе. Внимание со стороны противоположного пола станет более активным, что даст возможность пофлиртовать, завести новые отношения или вернуть старые. Людям этого Знака лучше настраивать себя на позитивный лад и помнить, что они в центре внимания.

Скорпион

У Скорпионов начинается время, когда можно найти вторую половинку или укрепить существующие отношения. Самый сильный заговор на любовь поможет этим людям привлечь больше удачи в амурной сфере. Полезными будут уверенность в себе и оптимизм.

Хорошее настроение не только привлечет больше позитивного внимания, но и позволит легче справляться со сложными задачами в работе. Настал период, когда нельзя откладывать на потом то, что должно быть решено прямо сейчас. Лень и безделье могут принести Скорпионам больше бед, чем внимание врагов и недоброжелателей.

Стрелец

Диссонанс между звездами, который продлится с понедельника по 21 мая, может привести к скандалам и разладу в семье. Заговор от ссор поможет ликвидировать данную проблему и сгладить острые углы между людьми в доме. Лучше не давать никому пустых обещаний и не отвечать негативом на критику или замечания. Стрельцам стоит оставаться добрыми и отзывчивыми в любой ситуации.

Астролог рекомендует на этой неделе больше времени посвящать любимым делам, отдыху и спокойной размеренной работе. В выходные можно устроить поездку на дачу. Смена обстановки поможет победить хандру и стать счастливее. Также полезными будут физические упражнения, свежий воздух и активность в целом.

Козерог

У людей этого Знака начинается очень яркий и благоприятный период, полный удачи и позитива. Звезды дают возможность сфокусироваться на том, чего хочется Козерогам, — на любви, делах и на себе самих. Это прекрасная неделя для покупок, ярких эмоций и развлечений. Не стоит сидеть сейчас без дела.

В любовной сфере можно воспользоваться дополнительно тремя техниками привлечения удачи. Это поможет повысить шансы на успех, быстрее найти вторую половинку или быстрее сгладить конфликты в семье. Эта неделя — удачное время для новых знакомств в социальных сетях.

Водолей

У Водолеев есть множество нераскрытых талантов. Настало время пробудить их и найти в себе новые силы и мотивацию для движения вперед. Этот совет актуален не только для работы и дел, но и для любовной сферы. Одиноким Водолеям удастся найти вторую половинку, но не стоит забывать о проверке совместимости.

В делах и в бизнесе представителям этого Знака лучше быть собой и не использовать сомнительных схем и методик для достижения успеха: это может привести к обратному результату. Стоит опираться на интуицию и собственный жизненный опыт.

Рыбы

В начале недели с 18 по 20 число возможны срывы планов и резкие изменения во всех сферах жизни из-за диссонанса между звездами и планетами. Также стоит опасаться токсичных людей и опасных личностей. Методики укрепления энергетики помогут Рыбам уберечь себя от манипуляторов.

Вторая половина недели будет волшебным временем, потому что к Рыбам придет удача. Это идеальный период для начала любых дел, для разрешения конфликтов, совершения покупок и смены обстановки. Можно заняться своим внешним видом, побаловать себя подарками, отправиться в путешествие.