Губернаторов обязали согласовывать с оперштабом приостановку предприятий

Алексей Вольцев

Принятие решения о приостановлении деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей в связи с распространением коронавируса в регионах усложнилось. Теперь для получения согласования такого решения главы регионов должны обращаться в Минэкономразвития. Это следует из постановления, подписанного и.о. председателя правительства — первым вице-премьером Андреем Белоусовым.

Согласно документу, для получения согласования главы регионов должны направлять проект решения в Минэкономразвития, министерство в свою очередь в суточный срок должно направить проект на рассмотрение в Роспотребнадзор, а при необходимости предоставления мер поддержки и в Минфин. При этом решение по согласованию принимается оперативным штабом.

«Решение о согласовании проекта решения принимается оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации и оформляется в виде приложения к протоколу его заседания», — описывает документ неизбежную бюрократическую процедуру.

При этом в проекте решения должна быть представлена информация о территории, на которой вводится ограничение, список организаций и индивидуальных предпринимателей, не включенных в перечень пострадавших отраслей, деятельность которых планируется приостановить. Также должны быть указаны временной период, на который вводятся ограничения, и меры поддержки организаций. Кроме того, к проекту решений должно прилагаться обоснование необходимости приостановки деятельности таких организаций.

В свою очередь Минэкономразвития в срок до трех суток должно направить в правительство мотивированную позицию о целесообразности или нецелесообразности принятия проекта.

Примечательно, что проекты, которые касаются организаций и индивидуальных предприятий, не относящихся к сферам сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства, добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха, водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, а также транспорта, считаются согласованными «по умолчанию» — если в течение пяти суток со дня их поступления в Минэкономразвития не было принято решение об отказе в их согласовании.