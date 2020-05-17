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Хакеры опубликовали часть компромата на Трампа

Хакеры опубликовали часть компромата на ТрампаДональд ТрампФото: AP Photo / Alex Brandon

Группа хакеров, называющие себя REvil, опубликовала часть компромата на президента США Дональда Трама. Как пишет Forbes, сведения могут помешать ему переизбраться в ноябре на второй срок.

REvil получили данные, взломав базу данных адвокатской фирмы из Нью-Йорка, возглавляемой юристом Алленом Грабмэном. 13 мая американская юридическая фирма Grubman Shire Meiselas & Sacks сообщила об кибератаке на свою базу данных. Согласно заявлению фирмы, злоумышленники добрались до информации о контрактах, условиях неразглашения, номеров телефонов, почтовых адресов, а также до частной корреспонденции. В общей сложности они овладели базой размером в 756 гигабайт. При этом в качестве доказательства содеянного хакеры выложили условия контракта певицы Мадонны за тур Madame X. Добрались они и до других знаменитостей.

На прошлой неделе хакеры потребовали 21 миллион долларов за эти документы. Грабмэн не стал вступать в разговор с хакерами, надеясь на то, что Федеральное бюро расследований классифицирует действия как акт международного терроризма. Позднее юристу поступили ссылки на зашифрованные файлы и пароли. Речь идет о 169 посланиях, отправленных по электронной почте. В них так или иначе упоминается Трамп. Однако, пишет ТАСС, с американским лидером фирма Грабмэна не связана и не вела с ним дел.

В то же время, по данным Forbes, в файлах нет ничего компрометирующего.

В соответствии с законом, принятым в 1845 году, президентские выборы в США проводятся каждые четыре года в первый вторник ноября. В 2020 году выборы должны будут проходить 3 ноября. Их могут перенести из-за коронавируса. Чтобы изменить дату выборов, потребуется акт Конгресса США, одобренный большинством членов палаты представителей США, которая контролируется демократами, и сената США, находящегося под контролем республиканцев.

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По материалам: lenta.ru

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