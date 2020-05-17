Хакеры заявили, что раскрывают компромат на Трампа

Анастасия Иванова

Хакеры раскрыли часть сведений, которые якобы могут помешать президенту США Дональду Трампу переизбраться в ноябре на второй срок.

Как сообщает Forbes, группа интернет-мошенников, называющих себя REvil, предположительно, получила конфиденциальные данные, взломав базу данных адвокатской фирмы из Нью-Йорка, возглавляемой юристом Алленом Грабмэном.

Грабмэн рассказал Forbes, что ему передали ссылки на зашифрованные файлы, где хакеры разместили часть компрометирующих данных, и пароли доступа. Речь идет о 169 посланиях, отправленных по электронной почте. Во всех этих посланиях так или иначе упоминается Трамп. ФБР США уже начало расследование из-за угроз хакеров

Следует отметить, что на минувшей неделе хакеры вымогали $ 21 млн за документы, компрометирующие таких исполнителей, как Леди Гага, Мадонна, Мэрайя Кэри, группа U2 и других артистов, являющихся клиентами адвокатской фирмы. Потом киберпреступники потребовали $ 42 млн, угрожая опубликовать компромат на Трампа.

По данным Forbes, фирма отказалась вступать в переговоры с вымогателями, руководствуясь тем, что ФБР классифицирует их действия как акт международного терроризма.