Хлеб и колбасу разрешили возить с несъедобными «попутчиками»

Влада Некрасова

Тема: Какие законы вступают в силу

Поставщикам разрешат перевозить продукты питания вместе с непродовольственными товарами. Запрет на такое сочетание грузов в одном транспорте, согласно постановлению Роспотребнадзора, перестанет действовать в России с 17 мая.

Данное требование был закреплено в пункте 11.1 санитарно-эпидемиологических требований к торговым компаниям и обороту пищевых продуктов. Этот же пункт обязывал выделять спецтранспорт с особой маркировкой для перевозок хлеба, мяса, рыбы, полуфабрикатов, а также молочных, колбасных и кремовых кондитерских изделий.

О планах отменить этот пункт СМИ сообщали ещё в 2018 году. Тогда против правила раздельной транспортировки пищевых и непродовольственных грузов высказывались в Евразийской экономической комиссии. Аргумент простой: обязательный к исполнению на территории Таможенного союза техрегламент «О безопасности пищевой продукции» не ставит такого запрета. Но при этом оговаривает, что при сочетании разных видов товаров в одном кузове должно быть исключено их соприкосновение, загрязнение, а также изменение вида, вкуса и запаха продуктов.

При этом остаётся действующей норма санитарных правил РФ, обязывающая перевозить скоропортящиеся продукты в спецтранспорте с холодильной установкой. Сохраняется и правило, что хлеб и другие кондитерские изделия возможно перевозить только в закрытых фургонах с лотками. Также должен быть исключён контакт сырой и готовой продукции.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.