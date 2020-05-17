Иран пообещал ответить США на угрозы танкерам с топливом для Венесуэлы

Вадим Карасев

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Иран ответит США в случае угроз танкерам, перевозящим топливо в Венесуэлу. Об этом заявил министр иностранных дел Исламской республики Мохаммад Джавад Зариф в обращении к генсеку ООН Антониу Гутерришу, передает РИА Новости.

Зариф назвал действия США «морским пиратством», которые представляют опасность для всего региона. «Правительство США несет ответственность за последствия любого рода незаконных действий, подчеркнув, что Иран имеет право принять необходимые меры для противодействия этим угрозам», — говорится в обращении.

В связи с этим иранский МИД вызвал посла Швейцарии, который представляет интересы США в Тегеране. Дипломату была передана просьба передать Вашингтону предупреждение со стороны иранских властей.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере пять нефтяных танкеров из Ирана отправились с грузом топлива в Венесуэлу. Это первый в новейшей истории случай такой большой поставки топлива южноамериканскому государству.

Венесуэла переживает топливный кризис, одна из причин которого — торговая блокада со стороны США и его союзников. Иран также находится под американскими санкциями. В апреле президент США Дональд Трамп приказал кораблям американских ВМС уничтожать суда Ирана в случае конфликта.