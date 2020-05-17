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Иран потребовал от США не вмешиваться в поставки топлива Венесуэле

Иран потребовал от США не вмешиваться в поставки топлива ВенесуэлеФото: Евгений Биятов / РИА Новости

Иранское информационное агентство Nour, приближенное к Корпусу стражей исламской революции, предостерегло США от любых вмешательств в поставки топлива в Венесуэлу. Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщению, американцев предупредили о последствиях, если США будут действовать «как пираты» в отношении поставок.

Как заявил официальный представитель иранского правительства Али Рабии, которого цитирует агентство, Иран и Венесуэла являются независимыми государствами, которые поддерживали и поддерживают друг с другом торговые отношения. «Мы продаем товары и покупаем товары взамен. Эта сделка больше никого не касается», — сказал Рабии.

По данным агентства, высокопоставленный чиновник Белого дома заявил в четверг, что США рассматривают меры, которые могут быть предприняты в связи с поставкой Ираном топлива в Венесуэлу. Варианты будут представлены президенту США Дональду Трампу.

В данный момент Венесуэла переживает топливный кризис, одна из причин которого — торговая блокада со стороны США и его союзников. Иран также находится под американскими санкциями.

Накануне сообщалось, что по меньшей мере пять нефтяных танкеров из Ирана отправились с грузом топлива в Венесуэлу. Это первый в новейшей истории случай такой большой поставки топлива южноамериканскому государству.

15 мая Иран заявлял, что будет обстреливать корабли США, представляющие угрозу его безопасности. До этого Трамп приказал кораблям ВМС США уничтожать суда Ирана в случае конфликта.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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