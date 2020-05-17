Израиль: наступило время аннексировать "колыбель еврейского народа"

Вадим Карасев

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что под его руководством страна распространит свой суверенитет на ряд районов, которые выступают в роли "колыбели еврейского народа".

Слова прозвучали во время выступления политика в Кнессете, где он сегодня представил новое, 35-е по счету правительство Израиля. В его состав вошли 36 министров – это крупнейший кабинет министров еврейского государства в истории.

"Вот правда: эти территории являются местом, где еврейский народ появился и развивался. Пришло время распространить [на них] израильский суверенитет и вписать еще одну славную главу в историю сионизма", – сказал он, имея в виду районы на Западном берегу реки Иордан.

Как сообщает ТАСС, Нетаньяху также пообещал работать "24 часа в сутки". Это уже пятый его кабинет министров с 1996 года, причем он брал перерыв в премьерстве с 1999 до 2009 года.

Как сообщал Ruposters, ранее Евросоюз пригрозил Израилю санкциями, а Иордания – войной, если аннексия состоится.