Ядовитые "утки". В Чехии не нашли доказательств ввоза рицина из РФ

Влада Некрасова

Полиция и спецслужбы Чехии скорее всего не имеют доказательств якобы ввоза россиянином с дипломатическим паспортом яда рицина в страну для отравления местных политиков, сообщил на чешском ТВ первый вице-премьер и глава МВД страны Ян Гамачек.

В понедельник радио Sputnik сообщило, что одно из чешских СМИ назвало имя российского дипломата, который якобы привез в Прагу яд для отравления местных чиновников, причастных к сносу памятника маршалу Коневу в чешской столице и переименованию площади перед посольством РФ в честь Бориса Немцова.

Как предположили журналисты, задействовать в этой операции могли и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Чехии Андрея Кончакова. Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала такие сообщения "бездоказательной, чистой провокацией" со стороны чешских властей.

приводит[/b] РИА Новости слова Гамачека.

Вице-премьер добавил, что "утечка" в СМИ принесла серьезные осложнения в деятельности ряда ведомств. Он призвал наказать виновного.

В начале мая радио Sputnik уже сообщало, что в Праге заявили об отсутствии намерений высылать российских дипломатов.