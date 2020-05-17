Ядовитые "утки". В Чехии не нашли доказательств ввоза рицина из РФ
В понедельник радио Sputnik сообщило, что одно из чешских СМИ назвало имя российского дипломата, который якобы привез в Прагу яд для отравления местных чиновников, причастных к сносу памятника маршалу Коневу в чешской столице и переименованию площади перед посольством РФ в честь Бориса Немцова.
Как предположили журналисты, задействовать в этой операции могли и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Чехии Андрея Кончакова. Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала такие сообщения "бездоказательной, чистой провокацией" со стороны чешских властей.
приводит[/b] РИА Новости слова Гамачека.
Вице-премьер добавил, что "утечка" в СМИ принесла серьезные осложнения в деятельности ряда ведомств. Он призвал наказать виновного.
В начале мая радио Sputnik уже сообщало, что в Праге заявили об отсутствии намерений высылать российских дипломатов.