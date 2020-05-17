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Ядовитые "утки". В Чехии не нашли доказательств ввоза рицина из РФ

Ядовитые "утки". В Чехии не нашли доказательств ввоза рицина из РФ
Полиция и спецслужбы Чехии скорее всего не имеют доказательств якобы ввоза россиянином с дипломатическим паспортом яда рицина в страну для отравления местных политиков, сообщил на чешском ТВ первый вице-премьер и глава МВД страны Ян Гамачек.

В понедельник радио Sputnik сообщило, что одно из чешских СМИ назвало имя российского дипломата, который якобы привез в Прагу яд для отравления местных чиновников, причастных к сносу памятника маршалу Коневу в чешской столице и переименованию площади перед посольством РФ в честь Бориса Немцова.

Как предположили журналисты, задействовать в этой операции могли и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Чехии Андрея Кончакова. Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала такие сообщения "бездоказательной, чистой провокацией" со стороны чешских властей.


приводит[/b] РИА Новости слова Гамачека.

Вице-премьер добавил, что "утечка" в СМИ принесла серьезные осложнения в деятельности ряда ведомств. Он призвал наказать виновного.


В начале мая радио Sputnik уже сообщало, что в Праге заявили об отсутствии намерений высылать российских дипломатов.

# В мире
По материалам: ria.ru

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