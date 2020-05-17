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Ягудин раскритиковал Первый канал за "чушь" в эфире

Ягудин раскритиковал Первый канал за "чушь" в эфире

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин обвинил Первый канал в демонстрации различной "чуши". Его недовольство вызвал выпуск "Пусть говорят", где спортсмена обвиняли в пьяном дебоше.

По словам Ягудина, которые приводит "Спорт-Экспресс", в передачу зовут "псевдоперсон, которые кроме как орать и нести ахинею ничего не могут".

Но когда это показывают на Первом канале? Давайте я оденусь в костюм человека-паука и сделаю заявление, что этот персонаж существует, и на самом деле это я. Такую чушь тоже на Первом канале покажут, а всякие СМИ для кликбейта поддержат?

В интервью он также заявил, что СМИ сейчас подхватывают "любую ахинею". Ягудин заверил, что ни разу в жизни не дрался, а утверждения о том, что он и Марат Баширов избили бейсбольными битами журналистов, не соответствуют действительности.

Как сообщал Ruposters, ранее за Ягудина вступилась заслуженный тренер Татьяна Тарасова. Сама она сейчас часто появляется в СМИ из-за конфликта со своей бывшей подопечной и депутатом Госдумы Ириной Родниной.

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По материалам: uposters.ru

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