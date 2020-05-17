Экс-сенатор от Удмуртии скончался от заражения коронавирусной инфекцией

Алексей Вольцев

Бывший сенатор от Удмуртии и экс-руководитель республиканского отделения партии "Справедливая Россия" Виктор Шудегов скончался на 68-м году жизни в результате заражения коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте регионального отделения партии.

Удмуртское отделение "Справедливой России" выразило соболезнования родным и близким Шудегова. Официальной причиной смерти названа коронавирусная инфекция.

С 2000 года политик занимал должность председателя госкомитета Удмуртии по науке, высшему и среднему профессиональному образованию, а с 2001 года представлял правительство республики в Совфеде. С 2002 по 2007 год он возглавлял Комитет по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии.

сообщило, что скончался сенатор, экс-депутат Госдумы и бывший глава Рязанской области Олег Ковалев.