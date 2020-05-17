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Кабмин утвердил порядок приостановки работы предприятий в регионах

Кабмин утвердил порядок приостановки работы предприятий в регионах
Правительство утвердило правила, по которым главы регионов будут согласовывать решения о приостановке деятельности отдельных организаций. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.


"Утвердить прилагаемые Правила согласования проектов решений высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ о приостановлении (ограничении, в том числе путем определения особенностей режима работы, численности работников) деятельности находящихся на определенной в границах соответствующего субъекта РФ территории отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей", – говорится в документе, подписанным и.о. премьер-министра России Андреем Белоусовым.

Согласно документу, проекты решений главы регионов должны будут направить в Минэкономразвития, предоставив информацию об организациях, которые не относятся к наиболее пострадавшим от пандемии отраслям и чью деятельность планируется приостановить, включая данные о сроках приостановки и мерах поддержки.


Роспотребнадзор, а если предусмотрены меры поддержки, то и в Минфин.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Минэкономразвития приступают к формированию плана действий по восстановлению экономики России, который охватит текущий и следующий год.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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