Как услышать внутренний голос: три полезных практики, которые расширят сознание

Вадим Карасев

Внутренний голос — это ключ к познанию себя, окружающего мира и способности взаимодействовать с этим миром. Есть много полезных практик о том, как расширить свое сознание и найти ключ от счастья. Редакция сайта dailyhoro. ru делится тремя самыми лучшими из них.

В современном мире мы постоянно сталкиваемся с разного рода трудностями, проблемами, неудачами: мы все время куда-то спешим, переживаем и, как следствие, утрачиваем гармонию с собой. Это является самой главной причиной, из-за которой мы перестаем слышать внутренний голос. А ведь именно он — единственный ориентир, который способен помочь разобраться в веренице мыслей, научиться принимать правильные решения. Есть много полезных практик, способных расширить сознание и услышать внутренний голос. Редакция сайта dailyhoro.ru настоятельно советует воспользоваться хотя бы тремя из них.

Упражнение No1. Ваша личная сказка

Вспомните, какие истории, рассказы, сказки интересовали вас в детстве. Да, детские сказки могут помочь лучше понять себя и свою жизнь. Составьте список самых любимых сказок и найдите сходства в своей жизни — возможно, ваша судьба похожа на судьбу главного героя. А дальше возьмите сборник любимых историй и на его основе напишите свою собственную сказку. Вы можете модифицировать сказку про Снежную Королеву или придумать что-то совершенно новое. Самое главное — описать, какой путь ваш ждет, с какими неприятностями вы столкнетесь, какие магические способности у вас будут и как они помогут одолеть главных злодеев.

После того как сказка будет закончена, понаблюдайте за собой. Насколько вы совпадаете с созданным образом, живите ли вы именно так, как описано? Цель упражнения — найти факторы, которые мешают вам жить жизнью своей мечты. Постепенно, сравнивая себя и своего персонажа, вы обретете осознанность и сможете оценивать себя и свои поступки со стороны. В сердце вашей сказки вы найдете себя — свой голос, свои силы и свою истину.

Упражнение No2. Созидательное молчание

Самый сложный, но самый эффективный способ общения со своим внутренним Я. Уединитесь, заранее предупредив родных, что в течение нескольких часов вы будете недоступны. А после отключите телефон, не пользуйтесь Интернетом, не смотрите телевизор и не читайте книги, но самое главное — молчите. Прекратите все разговоры и внутренние монологи, постарайтесь услышать новые звуки — тишину, природу, себя.

Вначале будет тяжело справиться с мыслями, роящимися в голове. На этот случай есть совет: держите спину прямо, дышите спокойно, не контролируйте мысли — пусть они текут свободной рекой, отрешитесь от них. Постепенно лишние мысли покинут вас, открыв путь к самопознанию. Именно в такие моменты — покоя и доверия себе — рождаются ответы на давно заданные вопросы, приходят озарения и подсказки подсознания.

Если практика не получится с первого раза — не прекращайте попытки, тренируйтесь хотя бы несколько раз в неделю. В один прекрасный день вы обязательно услышите свой внутренний голос, которому известно абсолютно все.

Упражнение No3. Танцы

Данное упражнение не имеет ничего общего с плясками на свадьбах или танцами в ночных клубах. Это своеобразная медитация, которая очищает сознание и раскрепощает тело. Выхватите момент, когда будете дома в одиночестве. Расчистите центр комнаты, включите любимую музыку на приятную громкость и танцуйте. Помните, что вас никто не видит, поэтому не нужно делать какие-то модные и красивые движения. Просто отдайтесь музыке: через некоторое время тело само подскажет, как нужно двигаться. Для быстрого эффекта можно закрыть глаза.

Цель упражнения — перестать контролировать свои движения и наслаждаться процессом. Растворившись в музыке, вы поймаете состояние измененного сознания, в котором возможно практически все: увидеть свои глубинные страхи, найти выход из кризиса, осознать свои проблемы и разглядеть их решение.