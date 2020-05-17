Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Киев ввел санкции против российских музеев и университетов

Киев ввел санкции против российских музеев и университетов

Наряду с продлением запрета российских сайтов и соцсетей, Украина ввела санкции против музеев, университетов, научных учреждений и общественных организаций РФ.

Об этом сказано в решении Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 14 мая «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)».

Данное постановление было введено в действие указом президента Украины Владимира Зеленского.

Под санкции попали 23 учреждения культуры и науки, среди которых: Государственный Эрмитаж, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Русское географическое общество, Московский государственный университет, Институт востоковедения Российской академии наук, Академия наук Республики Татарстан, Крымский федеральный университет и ряд других.

К перечисленным юрлицам Украина ввела ограничительные меры, среди которых числятся такие:

— блокировка активов — временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
— предотвращение вывода капитала за пределы Украины;
— приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
— аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для определенной деятельности, в частности пользования недрами;
— прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами;
— аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений.

Ранее ИА Newstes сообщало, что 14 мая, президент Украины Владимир Зеленский своим указом продлил на три года запрет на российские социальные сети в стране. Он распространяется на такие популярные российские ресурсы, как «Одноклассники», «ВКонтакте», Mail.ru, «Яндекс» и многие другие.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Модная битва: Паулина Андреева против Натальи Ионовой
Модная битва: Паулина Андреева против Натальи Ионовой
Звезда «Кривого зеркала» Михаил Вашуков госпитализирован
Звезда «Кривого зеркала» Михаил Вашуков госпитализирован
Помогавшие в борьбе с COVID-19 российские военные вернутся из Сербии
Помогавшие в борьбе с COVID-19 российские военные вернутся из Сербии
Киев ввел санкции против российских музеев и университетов
Киев ввел санкции против российских музеев и университетов
Украина одобрила отказ Германии «Северному потоку-2»
Украина одобрила отказ Германии «Северному потоку-2»
Дибров захотел занять место переболевшего в Коммунарке ведущего Первого канала
Дибров захотел занять место переболевшего в Коммунарке ведущего
В воскресенье планируются вывозные рейсы в Россию из шести стран
В воскресенье планируются вывозные рейсы в Россию из шести стран
Сериалы недели: джаз, грустные близнецы и домашний медведь
Сериалы недели: джаз, грустные близнецы и домашний медведь
Собянин рассказал москвичам о бесплатном тесте на антитела к коронавирусу
Собянин рассказал москвичам о бесплатном тесте на антитела к
Минтранс России надеется на возобновление международных полетов в июле
Минтранс России надеется на возобновление международных полетов в июле
В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны ВСУ
В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны ВСУ
В СК назвали провокаторов, выложивших фото нацистов в «Бессмертный полк»
В СК назвали провокаторов, выложивших фото нацистов в «Бессмертный

Топ на сегодня

«Газпром» заставил сотрудников отказаться от части зарплат
«Газпром» заставил сотрудников отказаться от части зарплат
В ОАЭ опровергли гибель главы МИД арабской монархии
В ОАЭ опровергли гибель главы МИД арабской монархии
Польша должна знать, какие риски несет для нее ядерное оружие США — мнение
Польша должна знать, какие риски несет для нее ядерное оружие США —
Вечно молодая и трудолюбивая: чем 70-летняя Вера Вонг покоряет мир моды, звездных невест и пользователей сети
Вечно молодая и трудолюбивая: чем 70-летняя Вера Вонг покоряет мир
В США назвали «слабость Путина» в вопросе войны в Донбассе
В США назвали «слабость Путина» в вопросе войны в Донбассе

Еще по теме

Украина ввела санкции против Эрмитажа и МГУ
В Крыму прокомментировали санкции Киева против научных организаций
СНБО Украины ввел новые санкции против России
Семь российских вузов попали в международный топ по трудоустройству выпускников