Киев ввел санкции против российских музеев и университетов

Влада Некрасова

Наряду с продлением запрета российских сайтов и соцсетей, Украина ввела санкции против музеев, университетов, научных учреждений и общественных организаций РФ.

Об этом сказано в решении Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 14 мая «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)».

Данное постановление было введено в действие указом президента Украины Владимира Зеленского.

Под санкции попали 23 учреждения культуры и науки, среди которых: Государственный Эрмитаж, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Русское географическое общество, Московский государственный университет, Институт востоковедения Российской академии наук, Академия наук Республики Татарстан, Крымский федеральный университет и ряд других.

К перечисленным юрлицам Украина ввела ограничительные меры, среди которых числятся такие:

— блокировка активов — временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

— предотвращение вывода капитала за пределы Украины;

— приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

— аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для определенной деятельности, в частности пользования недрами;

— прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами;

— аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений.

Ранее ИА Newstes сообщало, что 14 мая, президент Украины Владимир Зеленский своим указом продлил на три года запрет на российские социальные сети в стране. Он распространяется на такие популярные российские ресурсы, как «Одноклассники», «ВКонтакте», Mail.ru, «Яндекс» и многие другие.