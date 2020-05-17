Китайский вирусолог рассказал о сокрытии данных о зараженных в начале пандемии

Вадим Карасев

Чжун НаньшаньКадр: YouTube

Власти китайского Уханя в декабре 2019 года скрыли подробности о масштабах вспышки коронавируса. Об этом в интервью CNN заявил старший медицинский советник правительства Китая Чжун Наньшань (Zhong Nanshan).

Отмечается, что врач прибыл в Ухань в середине января и подтвердил, что вирус может передаваться от человека к человеку. При этом местные власти отказывались это признавать и называли ситуацию с коронавирусом в регионе «контролируемой».

«В то время местные власти не хотели говорить правду. В самом начале они молчали, и тогда я сказал, что, возможно, у нас заражается большее количество людей», — сказал вирусолог.

По словам медика, он заподозрил занижение показателей распространения инфекции после того, как официальное число заразившихся в Ухане — 41 человек — не менялось на протяжении 10 дней, тогда как сообщения о вспышке коронавируса уже начали поступать из-за рубежа. Наньшань продолжал задавать вопросы властям Уханя, после чего они «очень неохотно» предоставили реальные данные: по состоянию на 20 января общее число случаев COVID-19 в Ухане достигло 198 человек, трое скончались.

При этом медик отметил, что сокрытие данных имело место лишь на начальном этапе пандемии. По его словам, Китай усвоил урок из вспышки атипичной пневмонии 2003 года, о которой Пекин не сообщал несколько месяцев. На этот раз власти потребовали от всех регионов под угрозой наказаний предоставлять достоверные данные о заражении.

«Так что с 23 января, я думаю, все данные... будут правильными», — добавил Наньшань.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на документы министерства внутренней безопасности США сообщило, что Пекин намеренно скрыл серьезность пандемии для того, чтобы успеть запастись необходимыми медикаментами для лечения больных. Китай якобы попытался скрыть это, отрицая наличие экспортных ограничений, запутывая и задерживая предоставление своих торговых данных.

30 апреля госсекретарь США Майкл Помпео рассказал, что власти Китая скрыли часть информации о коронавирусе. Он заявил, что в итоге Пекин понесет ответственность за утаенные данные.