Кольца с цветами, чокеры и массивные серьги: смотрим ювелирные лукбуки
Если купленные для особых случаев платья дома или до ближайшего магазина носить жалко или просто неудобно, то украшение — это отличная возможность порадовать себя и освежить даже домашний образ.
1.Pandora
Бренд представляет новую коллекцию украшений "Весенние сады Pandora". Новая линейка — это признание в любви к весне и природе. Ее символом стал цветок маргаритки, который украсил кольца, подвески, серьги и шармы, созданные вручную ювелирами Pandora.
2."Сахарок"
Героинями съемки стали три девушки из России, которые переехали в Париж и теперь рассказывают о своей жизни во французской столице в инстаграме. Поэтому и съемку выдержали в похожей стилистике, не упустив из кадра и главные символы города. Ну а тему французского шика поддерживают как раз элегантные и минималистичные украшения.
3.Wanna?Be!
Бренд снял альтернативный лукбук — селфи делала сама модель. В результате съемка стала отражением той действительности, в которой находится сейчас любая девушка, томящаяся дома. Здесь и привычный московский балкон в качестве естественного света, и мамина тюль на фоне. Все очень естественно и реалистично, без единого намека на глянец.
4.Sexy Fish Jewelry
В новой коллекции в рамках одной линии объединены разные по настроению и стилю украшения: серьги, сотуары, чокеры, цепи для очков, портупеи. В мае на выборочный ассортимент действуют скидки от 20 до 40%, а также доступна бесплатная доставка.