Кольца с цветами, чокеры и массивные серьги: смотрим ювелирные лукбуки

Вадим Карасев

Если купленные для особых случаев платья дома или до ближайшего магазина носить жалко или просто неудобно, то украшение — это отличная возможность порадовать себя и освежить даже домашний образ.

1.Pandora

Бренд представляет новую коллекцию украшений "Весенние сады Pandora". Новая линейка — это признание в любви к весне и природе. Ее символом стал цветок маргаритки, который украсил кольца, подвески, серьги и шармы, созданные вручную ювелирами Pandora.









2."Сахарок"

Героинями съемки стали три девушки из России, которые переехали в Париж и теперь рассказывают о своей жизни во французской столице в инстаграме. Поэтому и съемку выдержали в похожей стилистике, не упустив из кадра и главные символы города. Ну а тему французского шика поддерживают как раз элегантные и минималистичные украшения.





3.Wanna?Be!

Бренд снял альтернативный лукбук — селфи делала сама модель. В результате съемка стала отражением той действительности, в которой находится сейчас любая девушка, томящаяся дома. Здесь и привычный московский балкон в качестве естественного света, и мамина тюль на фоне. Все очень естественно и реалистично, без единого намека на глянец.





4.Sexy Fish Jewelry

В новой коллекции в рамках одной линии объединены разные по настроению и стилю украшения: серьги, сотуары, чокеры, цепи для очков, портупеи. В мае на выборочный ассортимент действуют скидки от 20 до 40%, а также доступна бесплатная доставка.



