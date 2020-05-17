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Коронавирус в Киеве: Кличко рассказал о новых случаях заболевания

Коронавирус в Киеве: Кличко рассказал о новых случаях заболевания

В Киеве, который накануне стал лидером по распространению инфекции, за прошедшие сутки, 16 мая, COVID-19 подтвердили еще у 59 человек, среди которых — 10 медиков и трое детей (в т.ч. годовалый мальчик). Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Таким образом, общее количество инфицированных достигло 2280 человек.

Кроме того, от осложнений скончались три человека, что увеличило количество жертв пандемии в столице до 48.

В больницы столицы за сутки госпитализировали 16 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции.

Также стало известно о выздоровлении двоих киевлян.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе — 15 и в Соломенском — 9, а в целом с начала пандемии самым зараженными остаются Дарницкий и Печерский района, где зарегистрировано уже 465 и 408 инфицированных соответственно.

Отметим, что в Печерском районе расположена Александровская больница, которая остается ведущей клиникой в стране по лечению COVID-19, поэтому туда доставляли иногородних пациентов, оказавшихся в Киеве.

Что касается Дарницкого района, то накануне там зафиксировали вспышку заболевания в интернате для девочек.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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