Кто родился 17 мая

Лидия Мартынова

Геннадий Иванович Скляр (68 лет), член Комитета Государственной Думы по энергетике. Возглавлял представительство Калужской области при Правительстве РФ, занимал пост заместителя губернатора области. Был одним из сопредседателей Социалистической партии трудящихся. Являлся генеральным директором ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» и президентом Фонда поддержки и развития технологий общественной безопасности «Концепт».

Владислав Матусович Резник (66 лет), член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. В разные годы занимал должности заместителя председателя Совета директоров банка «Россия», председателя правления страховой компании «Русь» (Санкт-Петербург), являлся членом правления Фонда обязательного медицинского страхования. Был председателем правления государственной страховой компании «Росгосстрах». Избирался депутатом Государственной Думы III, IV, V и VI созывов.

Александр Васильевич Ракитин (62 года), первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Генерал-лейтенант ФСБ. Служил в органах государственной безопасности. До своего назначения сенатором возглавлял управление ФСБ России по Западному военному округу.

С сентября 2017 года представляет в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Республики Карелия.

А ещё в этот день родились:

Евгений Алексеевич Матушкин (63 года), председатель Тамбовской областной Думы. Возглавлял управление образования, науки и молодежной политики администрации г. Мичуринска (Тамбовская область). Занимал пост заместителя главы администрации города. Избирался депутатом Тамбовской областной Думы, возглавлял комитет по связям с органами местного самоуправления, общественными организациями и вопросам депутатской этики, был заместителем председателя регионального парламента.

В декабре 2015 года был избран председателем Тамбовской областной Думы.

Касым-Жомарт Кемелевич Токаев (67 лет), президент Республики Казахстан. Занимал должности премьер-министра, государственного секретаря, министра иностранных дел Республики Казахстан. Был заместителем генерального секретаря ООН, генеральным директором отделения ООН в Женеве, генеральным секретарём Конференции по разоружению. Возглавлял Сенат Парламента Казахстана.

После того, как в марте 2019 года Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента, Касым-Жомарт Токаев, согласно Конституции страны, занял пост главы Казахстана. 9 июня одержал победу на внеочередных президентских выборах. За него проголосовали 70,96% избирателей.

Пэтси Редди, генерал-губернатор Новой Зеландии. Преподавала в Университете Виктории в Веллингтоне. Занимала руководящие должности в ряде новозеландских частных и государственных компаний.

В марте 2016 года королева Великобритании Елизавета II одобрила назначение Пэтси Редди новым генерал-губернатором Новой Зеландии. 28 сентября 2016 года она официально вступила в должность.

Александр Владимирович Фролов (56 лет), президент компании «ЕВРАЗ». Был научным сотрудником Института атомной энергии им. И. В. Курчатова. С 1994 года работал в компании «ЕвразМеталл», позднее преобразованной в «ЕВРАЗ Груп». Являлся председателем совета директоров «ЕВРАЗ Груп». В январе 2007 года был избран президентом ЕВРАЗа.

В 2020 году занял 40 место в списке 200 богатейших бизнесменов России (по версии журнала Forbes).

Александр Сергеевич Леньков (1943-2014), советский и российский актер. Народный артист РФ. Вся творческая жизнь актёра была связана с Театром им. Моссовета, куда он пришёл после окончания Театрального училища в 1965 году. На сцене театра Александр Леньков сыграл множество ролей, среди которых Василий Теркин в одноименном спектакле, Дорн в «Чайке», сэр Тоби Белч в «Двенадцатой ночи, или Все равно что», Расплюев в «Свадьбе Кречинского», Матвей в «Серебряном веке». Актер также участвовал в антрепризных спектаклях.

Дебютировав в кино в 1964 году, он сыграл в около 100 фильмах и сериалах. Среди них, «Зимняя вишня», «Ключи от неба», «Расписание на послезавтра», «Сибирский цирюльник», «Бригада», «Книга мастеров» и др.