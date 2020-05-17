Лидер сербской оппозиции заработал 619 млн евро за годы работы чиновником

Алексей Вольцев

За время пребывания на службе у государства лидер сербской оппозиции Драган Джилас сумел заработать 619 миллионов евро. Такие цифры приводит российский историк-балканист, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН, редактор журнала «Вопросы истории» Петр Искендеров.

Благодаря репутации борца с режимом Слободана Милошевича, в начале 2000-х годов Драган Джилас вступил в Демократическую партию и быстро вошел в доверие к президенту Борису Тадичу, при котором Сербия взяла курс на евроатлантическую интеграцию. В 2007 году Джилас стал министром, отвечал за национальный инвестиционный план и возглавлял созданную Тадичем Народную канцелярию при президенте Сербии.

Под покровительством демократов финансовые дела Джиласа пошли в гору. Владея медиакомпаниями Multicom group, Directmedia и входящей в нее Emotion production (владела исключительными правами на производство и распространение развлекательных шоу в Сербии), только в 2007 году нынешний лидер оппозиции получил прибыль в размере 83,8 миллиона евро.

Увеличить капитал Джиласу удалось во время пребывания на посту мэра Белграда с 2008 по 2013 год. Тогда благосостояние жителей столицы менялось обратно пропорционально пополнению счетов градоначальника. Суммарно за годы госслужбы он сумел заработать через свои фирмы 619 миллионов евро. Именно на эти деньги оппозиционеры сейчас ведут кампанию по дискредитации действующей власти и президента Александра Вучича.

Что интересно, оппозиционный олигарх Джилас, который активно пытается настроить против Вучича как сербских избирателей-русофилов, так и россиян, в 2019 году выступил в Европарламенте, с трибуны которого обвинил президента в содействии росту популярности России в Сербии.

Кирилл Борщев