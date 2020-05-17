Любовь Успенская: «Прошу Бога, чтобы дочь забыла, что я ее мать»

Анастасия Иванова

В начале этого года Татьяна Плаксина заявила, что мать оказывала на нее психологическое давление. По словам звездной наследницы, родительница не только занималась рукоприкладством, но и душила ее. Успенская же уверяет — ничего подобного не было.

66-летняя Любовь Успенская не может простить дочь. Певица считает, что наследница ее оклеветала и предала. По словам королевы русского шансона, примирение с 30-летней Татьяной практичности невозможно. «У нас война. Она не оставила ни одной зацепки для примирения. Сейчас она живет в Америке, я дала ей свободу. Прошу Бога, чтобы дочь забыла, что я ее мать. Пусть забудет меня, но вернется в сознание. Пусть скажет: «Мама, не хочу тебя знать, но я успешна», — сказала исполнительница в программе «Однажды…» канала НТВ.

Артистка не скрывает, что тяжело переживает конфликт. Она засыпает с мыслями о дочери, а просыпается в слезах. «Недавно я записала песню «Я очень тебя любила. Сейчас не могу сказать, что я люблю дочь. У меня холодное сердце. Все, что произошло — это предательство. Я этого не заслужила. Я не могу сказать ей в глаза, что люблю ее, но я часто плачу», — разоткровенничалась Любовь Залмановна.

Друзья и коллеги поддерживают певицу в непростой период ее жизни. Как отметила Успенская, теперь она может рассчитывать только на них. «Меня часто предавали в жизни. Я же приношу себя в жертву ради кого-то. Себя люблю намного меньше, чем своих друзей. Для меня счастье, если я могу кому-то помочь», — добавила артистка.

Любовь Залмановна отметила, что делала все ради благополучия дочери. Татьяна в свою очередь не раз обвиняла мать в домашней тирании и агрессии. «Все началось, когда мне было 12-13 лет. Тогда я стала кому-то нравиться. Тут она принялась меня мучить, говорить, что я жирная и так далее. У меня развилась анорексия. Она — человек без души», — ранее делилась Плаксина.

Успенскую откровение наследницы сильно обидело. Королева русского шансона уверяет, что Татьяна — непростой человек, который говорит, не подумав. «Дочь хотела быть лучше меня. Она признавалась, что ревновала меня к мужчинам, которые уделяли мне знаки внимания. Она не была так популярна, как я. Но я-то считала, что Таня меня переплюнет», — сообщила певица.

По словам артистки, ее дочь больна. В 2018-м Татьяна упала с велосипеда, повредив челюсть. Плаксиной пришлось перенести несколько операций, после чего она впала в тяжелую депрессию.

Фото: Legion-Media