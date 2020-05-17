Любовь Успенская сообщила о смерти близких людей из-за коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Певица Любовь Успенская сообщила о том, что ее близкие люди, живущие за границей, умерли из-за коронавируса. Как пишет «Московский комсомолец», во время прямого эфира в Instagram артистка также призвала поклонников серьезно относиться к пандемии.

«Выхода нет. И это действительно серьезно. Пожалуйста, не подумайте, что это паника или "развод"... Я сегодня узнала о смерти моих близких за границей», — сказала певица, однако не стала уточнять, кого она имеет в виду. Она также добавила, что некоторые ее друзья заразились коронавирусом и в данный момент проходят лечение. Певица отметила, что они живут в других странах.

В феврале Успенская пожаловалась на попытки «разрушить ее жизнь» и поблагодарила зрителей, которые верят ей, а не «позорным негодяям», которые «пытаются очернить» ее.

Высказывание артистки было сделано после вскоре эфира телеканала НТВ, во время которого дочь Успенской Татьяна Плаксина заявила, что мать давала ей наркотики, а также отправила в клинику, где из нее «сделали овощ». Дочь певицы также говорила, что мать применяла к ней физическое и моральное насилие, в частности, душила ее.

Позже девушка опровергла собственные слова, заявив, что сотрудники программы воспользовались ее нестабильным положением. Юрист Успенской Александр Бенхин заявил, что у Плаксиной хронический шизофреноподобный психоз и она не отдает отчета своим действиям.