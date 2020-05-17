"Ловим отражение сетчатки глаза": антиснайпер раскрыл секреты спецназа

Алексей Вольцев

Шлифовка и нарезы

Прицельный огонь с дистанции в несколько километров, высокая скрытность, ликвидация особо важных объектов — в руках профессионального стрелка винтовка превращается в хирургический инструмент. Однако мастерство здесь решает не все — каждому точному выстрелу предшествует долгая и кропотливая работа оружейников. О возможностях современных снайперских комплексов — в материале РИА Новости.

Главное в любой снайперской винтовке — ствол. Его изготовление — это сложнейший технологический процесс, требующий высокого мастерства и очень точного оборудования.

Ствол самой дальнобойной на сегодня российской винтовки-рекордсменки СВЛК-14С "Сумрак" делают из высоколегированной сверхпрочной стали по особой технологии.

Стальную заготовку нужной длины обрабатывают снаружи, обтачивают и обрезают все лишнее. Затем на станке глубокого сверления делают в ней сквозное отверстие. Внутренние нарезы при этом буквально продавливают в металле головкой из сверхпрочного вольфрамового сплава. Ствол некоторое время выдерживают в печи, после чего притирают внутреннюю часть свинцом с абразивным составом.