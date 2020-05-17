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Лунный день сегодня 17 мая 2020 года

Лунный день сегодня 17 мая 2020 года

Всем, кто хочет преуспеть в карьере или в любви, стоит следовать советам, собранным в нашем лунном календаре. Это поможет вам сделать правильный выбор, обрести удачу и преодолеть любые неурядицы.

Этот благоприятный и яркий день важно начать с правильной ноты. В этом вам поможет утренняя медитация. В целом астрологи советуют сегодня заниматься побольше духовными практиками и стараться смотреть на мир проще. Этот воскресный день способен подарить огромное количество позитивной энергии, которую можно будет направить в нужное русло.


Фаза Луны: начинается 25 лунный день. Он пройдет под эгидой Рыб. Стихия Воды прекрасно сочетается с энергетикой стареющей Луны, поэтому сегодня стоит ждать много приятных событий и ярких запоминающихся моментов. Этот день будет наполнен гармонией и позитивными эмоциями для большинства из нас.

Магнитные бури 17 мая: Солнце предельно спокойное, поэтому даже незначительного возмущения магнитосферы сегодня не произойдет.

Что принесет удачу сегодня


покупки;
подарки близким;
смена обстановки;
любовные признания;
честность к себе и окружающим.

Что отпугнет успех в этот день


обиды и апатия;
бездействие.

Домашние дела по лунному календарю

В такие дни лучше не сдавать в ремонт технику: это может не привести к желаемому результату. Незапланированные дела по дому принесут больше забот, чем пользы. Если вы заранее планировали посвятить день уборке, то можно смело это делать. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют делать только то, к чему лежит душа и на что есть время и желание.

Что надеть сегодня

Из одежды следует выбирать только то, что нравится вам самим. В этот день не стоит угождать окружающим и следовать правилам, если, конечно, вы не работаете и вам не нужно следовать дресс-коду. Одевайтесь так, чтобы при взгляде в зеркало у вас поднималось настроение.


Из камней-талисманов в этот день можно выбирать камни стихии Воды: авантюрин, лазурит, аквамарин. Они помогут буквально во всех сферах жизни, начиная от любви и заканчивая работой, делами, творчеством. Можно добавить в образ украшения из любого металла. Особенно позитивно на энергетику будет влиять золото.

Финансы и дела в 25 лунный день

Это будет очень благоприятный день для совершения удаленных сделок и покупок в интернете. Можно потратить на себя любимых кругленькую сумму или сделать приятный сюрприз близкому человеку. Большая удача будет ждать тех, у кого сегодня по плану рабочий день. Он обещает быть крайне продуктивным.


Также астрологи рекомендуют начинать избавление от привычек, которые приводят к бедности. Пришла пора заняться своим мировоззрением и иначе взглянуть на работу, дела, хобби. В эту пятницу можно рассматривать предложения о смене работы, а также пробовать себя в чем-то новом и интересном.

Любовь и отношения 17 мая

В отношениях важно проявлять как можно больше внимания друг к другу. Можно и даже нужно удивлять яркими поступками и приятными мелочами. Можно преподнести небольшой подарок без особого повода или организовать необычное свидание или спонтанную поездку.

Освежить чувства и укрепить отношения помогут совместные дела. Одиноким людям сегодня можно признаваться в чувствах тем, кто им нравится, приглашать этих людей на свидания. Мужчинам, желающим сделать предложение второй половинке, можно смело действовать.

Настроение и здоровье по лунному календарю


В этот день энергетика Луны благоприятна и созидательна, поэтому у большинства людей настроение будет ровным и позитивным. Во всех иных случаях старайтесь брать на себя ответственность за свое моральное состояние и самочувствие.

Отдыхать в этот день можно так, как удобно и привычно вам. Звезды и Луна не помешают вам в посещении людных шумных мест и не будут против, если вы захотите провести весь день дома с чашкой какао в одной руке и любимой книгой в другой.

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По материалам: dailyhoro.ru

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