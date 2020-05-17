Мария Горбань: «Всей семьей переболели COVID-19»

Влада Некрасова

Коронавирус добрался до отечественных знаменитостей. Им уже переболели Надежда Бабкина, Лев Лещенко, Мария Ивакова и другие. Сегодня же актриса Мария Горбань сообщила о том, что три недели назад заразилась COVID-19.

Актриса театра и кино Мария Горбань рассказала о том, что вместе с другими членами семьи переболела коронавирусом. По словам звезды, она не хотела сообщать эту новость поклонникам, пока точно не удостоверилась во всем и теперь готова поделиться нюансами. Теперь же актриса сериала «Кухня» призналась, что заболела три недели назад.

«Слегла с температурой и жутким выкручиванием всего тела: у меня начался кашель и я, конечно же, побежала делать тест и КТ. КТ показало воспаление легких 8%», — сообщила Горбань.

Актриса не понимает, где могла подхватить китайскую заразу, потому что самоизолировалась за городом и провела там почти два месяца. Кроме того, она не поддавалась панике, а спокойно выполняла все предписания медиков и старалась ни с кем не контактировать.

«На сегодняшний день ощущаю себя полноценно здоровым человеком, хотя запах не совсем еще чувствую. Но главное, что сейчас все молодое поколение моей семьи здорово. Чего и вам желаю! Берегите себя!» — написала Мария.

В доказательства к сообщению Горбань приложила сертификат с тестом, который сделала в одном из медицинских центров города. Там сообщается, что актриса полностью здорова. Пользователи сразу же стали писать, что это рекламный пост звезды и ей за это заплатили, но 33-летняя артистка жестко пресекла все спекуляции на эту тему. «Друзья, такими вещами не шутят, это жизнь», — считает Мария.

Напомним, Россия находится на втором месте по числу заразившихся коронавирусной инфекцией — сейчас в стране насчитывают более 272 тысяч больных, из которых 2537 человек скончались. Всего в мире COVID-19 болеют 4,6 миллиона.

Фото: Legion-Media, Instagram