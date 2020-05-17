Минкульт призвал Роспотребнадзор подготовить меры по открытию кинотеатров
Сегодня, 20:42 Лидия Мартынова
Министерство культуры России совместно с крупнейшими кинотеатральными сетями обратилось в Роспотребнадзор с просьбой подготовить рекомендации по возобновлению работы кинотеатров, сообщает пресс-служба министерства.
"Возобновление работы кинотеатров на территории России возможно только после снятия ограничительных санитарно-эпидемиологических мер", — сказано в сообщении. Отмечается, что соответствующее решение принимает руководство органов исполнительной власти в субъектах.
По материалам: ria.ru