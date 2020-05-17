Минтранс России надеется на возобновление международных полетов в июле

Анастасия Иванова

Министерство транспорта России надеется, что международное авиасообщение возобновится в июле 2020 года года.

Как передает ТАСС, такое заявление 16 мая сделал глава ведомства Евгений Дитрих. Он так же выразил надежду на то, что внутренние перевозки в стране могут начнут постепенно восстанавливаться уже с середины июня.

«Нам очень важно понимать, что те страны, куда наши люди могли бы полететь, безопасны. Вы знаете, что многие европейские страны начинают потихоньку открывать собственные границы, собственные полеты. Мы будем смотреть и ориентироваться на ту обстановку, которая есть», — сказал министр.

Он подчеркнул, что ключевым фактором в вопросе безопасного возобновления полетов будут рекомендации врачей и других специалистов.

«Если мы получим соответствующее разрешение от правительства, нам бы, конечно, хотелось очень и международные линии открыть в этом летнем сезоне, дать людям возможность погреться у теплого моря, у теплого солнышка, набраться витамина Д, который традиционно нас несколько примиряет с самими собой и убивает вирусы, поэтому будем стараться», — пообещал Дитрих.

По его словам, решение будет приниматься в соответствии с рекомендациями надзорных органов, постановлениями российского правительства и исходя из эпидемиологической ситуации в зарубежных странах.

Отметим, что возобновление международного авиасообщения в России может состояться не со всеми странами. Исключением может стать Черногория, правда не по эпидемиологическим, а по политическим мотивам.

Как сообщало ИА Newstes, накануне за это выступил председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. По его мнению, такой должна быть реакция Москвы на гонения на православную церковь и нарушение прав человека в Черногории.