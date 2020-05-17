Минтранс России надеется на возобновление международных полетов в июле
Министерство транспорта России надеется, что международное авиасообщение возобновится в июле 2020 года года.
Как передает ТАСС, такое заявление 16 мая сделал глава ведомства Евгений Дитрих. Он так же выразил надежду на то, что внутренние перевозки в стране могут начнут постепенно восстанавливаться уже с середины июня.
Он подчеркнул, что ключевым фактором в вопросе безопасного возобновления полетов будут рекомендации врачей и других специалистов.
По его словам, решение будет приниматься в соответствии с рекомендациями надзорных органов, постановлениями российского правительства и исходя из эпидемиологической ситуации в зарубежных странах.
Отметим, что возобновление международного авиасообщения в России может состояться не со всеми странами. Исключением может стать Черногория, правда не по эпидемиологическим, а по политическим мотивам.
Как сообщало ИА Newstes, накануне за это выступил председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. По его мнению, такой должна быть реакция Москвы на гонения на православную церковь и нарушение прав человека в Черногории.