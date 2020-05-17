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Мясников придумал наказание залившим фото Гитлера на сайт «Бессмертного полка»

Мясников придумал наказание залившим фото Гитлера на сайт «Бессмертного полка»Александр МясниковКадр: Соловьёв LIVE / YouTube

Врач и телеведущий Александр Мясников придумал наказание людям, залившим фотографии нацистских лидеров Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера на онлайн-акции «Бессмертный полк». В эфире программы «Спасибо, доктор!» на YouTube он предложил посадить их в клетку в центре Москвы и заставить смотреть следующее шествие.

По словам Мясникова, его «просто трясло», когда он узнал, что в онлайн-шествии полка появились Гитлер и Гиммлер. Он отметил, что знает о возбуждении уголовного дела в отношении загрузивших фотографии, однако предложил еще один вариант наказания.

«Я бы их в клетке выставил где-нибудь на Белорусском вокзале, где-нибудь на Тверской. В клетке, чтобы не разорвали. И пускай они смотрят в глаза всем тем, кого они предали», — поделился своими мыслями со зрителями врач. Он добавил, что если бы встретил на шествии «Бессмертного полка» человека, который в открытую бы вышел с портретом Гиммлера, он бы порвал его «на куски на месте».

Ранее официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко сообщила, что в отношении неизвестных, разместивших фотографии Гитлера и Гиммлера на онлайн-акции «Бессмертный полк», возбуждено уголовное дело.

Следствие считает, что фотографии загрузили с целью одобрения нацистских преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге. СКР возбудил уголовные дела по статье 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). Следствие ведет розыск причастных к совершенному правонарушению лиц.

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По материалам: lenta.ru

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