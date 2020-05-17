Мода после пандемии: привыкаем к маскам и перчаткам на примере звезд и киногероев

Вадим Карасев

Перчатки и маски, кажется, входят в нашу жизнь надолго. В странах, где режим ограничений постепенно стараются смягчать, средства индивидуальной защиты остаются обязательными, а дизайнеры уже размышляют над тем, что мода на эти аксессуары может пережить и саму пандемию. Кто знает, возможно, перчатки снова будут знаковой вещью, без которой появиться в приличном обществе недопустимо. В нашем новом материале предлагаем взглянуть на это через фильмы — от романтических комедий до научной фантастики — и на примере героев выбрать себе образы для моды будущего.

Пока всем рекомендуется использовать одноразовые медицинские маски и перчатки, хотя допустимы и многоразовые варианты, при условии их регулярной и правильной дезинфекции. Помните, что сами эти предметы не являются стопроцентной гарантией защиты от вируса, но, как и соблюдение иных мер гигиены, они могут помочь снизить риски. Будьте осторожны и будьте здоровы. Ну а пока давайте просто пофантазируем, как мы сможем носить перчатки и маски в будущем.





В случае масок, к слову, искать вдохновения в кинематографе довольно затруднительно. Так уж сложилось, что на экране это обычно или аксессуар маньяков (вспомним "Техасскую резню бензопилой", "Пилу" или "Крик"), или полукарнавальный элемент (призван скрывать внешность, как у Зорро, например), или вынужденный атрибут, как в "Железной маске".





"Пила"

И хотя сейчас в сети уже появлялись снимки особо ироничных граждан в масках чумного доктора, закупающихся в "Пятерочке", переход к столь радикальным мерам все-таки не случится, будем надеяться.





Пока дизайнеры взялись кастомизировать многоразовые маски — в ход идет и роспись, и вышивка. А потому можно предположить, что в будущем такой аксессуар станет средством самовыражения, каким раньше, например, были футболки.

Знаменитости тоже уже охотно носят маски, украшенные принтами, а пользователи сети делятся модными образами, где сочетают маску и головные уборы из одного материала. Одним словом, маска уже становится деталью индивидуального стиля.





Без перчаток сегодня немыслимо выйти из дома — в столице, согласно указу мэра, носить их необходимо во всех общественных местах. Ситуация не нова, разве что раньше появиться на людях без перчаток не позволяли правила приличия, а не представители власти.





Кадр из фильма "Маленькие женщины" 2019 года

Так, в фильме "Маленькие женщины", снятом по роману Луизы Мэй Олкотт, старшая сестра Мег одалживает перчатку своей сестре Джо, чтобы они обе могли появиться в обществе, будучи одетыми согласно правилам. Джо испортила одну из своих перчаток, и было бы немыслимо, чтобы благовоспитанные молодые девушки появлялись без них, поэтому каждая из них надела по одной, а вторую несла в руке.





Кадр из фильма "Маленькие женщины" 1994 года

Бренд Vetements еще до всеобщего карантина прославился "монолитными" водолазками и платьями — рукава этих вещей заканчивались перчаткой.





Vetements

То, что раньше могло показаться не слишком практичным, сегодня обретает новый смысл: чем больше одежда будет похожа на герметичный "скафандр", тем моднее она будет. Кстати, похожий сливающийся наряд носит и героиня Кэтрин Хепберн в фильме "Женщина года" (1942).





Кадр из фильма "Женщина года"

Впрочем, одно дело дойти до магазина — многие же мечтают поскорее вернуться в офис. Пока работодатели думают над тем, как перестраивать рабочие графики и пространства, можно задуматься над вечным вопросом "что надеть?".

Герои фильмов прошлого уверенно говорят, что и на работе носить перчатки не зазорно даже если вы не сварщик и не строитель. Как элегантно выглядит героиня Дорис Дэй в фильме "Вернись, моя любовь" 1961 года в удлиненных кожаных перчатках, когда диктует распоряжения секретарше — социальная дистанция тоже на месте.





Кадр из фильма "Вернись, моя любовь"

Ну и хочется верить, что в дивном новом мире все-таки не обойдется без романтики и вечеринок, и нам еще потребуются более нарядные варианты.

Тут, конечно, стоит смотреть на див старого Голливуда. Длинные бархатные или атласные перчатки — неотъемлемая часть гламура той эпохи. Фильм 1946 года "Гильда" с участием Риты Хейворт стал своеобразной "сексуальной революцией" на киноэкране — раскованная героиня, сексуальные танцы и даже стриптиз.





Рита Хейворт в фильме "Гильда"

Современного зрителя этим вряд ли удивить, а вот тогда сцена, в которой Хейворт стягивала перчатки, стала, пожалуй, самым эротическим моментом всей массовой культуры того года. Испанская цензура (тогда у власти был диктатор Франко) сочла эпизод совершенно непристойным и запретила фильм.









Следовать примеру Хейворт (то есть стягивать перчатки) сегодня действительно не стоит, но то, что и в перчатках вполне ловко можно справиться с бытовыми делами, доказала другая культовая героиня — Холли Голайтли из "Завтрака у Тиффани" в исполнении Одри Хепберн.





Одри Хепберн

Покурить сигарету, выпить кофе, съесть круассан — все это Холли делала в перчатках. Хотя вот круассан по нынешним временам из пакета лучше было бы не доставать.





Кадр из фильма "Завтрак у Тиффани"

Кстати, о романтике. Вполне возможно, что новый дивный мир подарит нам и новое прочтение старых сюжетов. Он и она знакомятся, пытаясь купить одну (возможно, последнюю!) пару перчаток. Узнаете историю? Это фильм "Интуиция", вышедший в 2001 году.





Кадр из фильма "Интуиция"

Главные роли там сыграли Кейт Бекинсейл и Джон Кьюсак — их персонажи знакомились как раз в универмаге, когда оба хотели купить одну и ту же пару перчаток. Если самоизоляция пока в основном разрушает браки, то хочется верить, что в жизни после нее все же сложатся и новые пары.





В конце концов, вспомним и о супергероях. О тех, которыми мы считали таковыми до того, как осознали, что настоящие чудо-женщины и "железные человеки" нашего времени — это медики. Объединяют и тех, и других, кстати, опять же перчатки. Может, в них и правда суперсила?





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