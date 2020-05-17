МВФ назвал сроки восстановления мировой экономики

Влада Некрасова

Мировой экономике понадобится три года, чтобы восстановиться после пандемии коронавируса COVID-19 и вызванными ею ограничениями. Об этом сказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в ходе онлайн-дискуссии, организованной изданием Politico.По ее словам, мировая экономика выйдет на докризисный уровень в 2023 году."Самый большой шок уже прошел", – отметила Георгиева и добавила, что в марте 170 стран показали экономическое падение.При этом она спрогнозировала, что ситуация может быть еще хуже, чем апрельский прогноз МВФ, который предусматривал падение мировой экономики на 3%, потому что пандемия еще не преодолена."Без медицинского решения, к сожалению, для некоторых экономик могут исполниться более негативные сценарии. Неизвестность относительно поведения вируса омрачает горизонт прогнозов", – заявляла Георгиева.Все же МВФ прогнозирует частичное восстановление мировой экономики уже в 2021 году. Фонд наращивает количество программ для поддержки экономики развивающихся стран, а также рассматривает возможность списания долгов для беднейших стран.