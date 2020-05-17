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МВФ назвал сроки восстановления мировой экономики

МВФ назвал сроки восстановления мировой экономики
Мировой экономике понадобится три года, чтобы восстановиться после пандемии коронавируса COVID-19 и вызванными ею ограничениями. Об этом сказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в ходе онлайн-дискуссии, организованной изданием Politico.

По ее словам, мировая экономика выйдет на докризисный уровень в 2023 году.

"Самый большой шок уже прошел", – отметила Георгиева и добавила, что в марте 170 стран показали экономическое падение.

При этом она спрогнозировала, что ситуация может быть еще хуже, чем апрельский прогноз МВФ, который предусматривал падение мировой экономики на 3%, потому что пандемия еще не преодолена.
"Без медицинского решения, к сожалению, для некоторых экономик могут исполниться более негативные сценарии. Неизвестность относительно поведения вируса омрачает горизонт прогнозов", – заявляла Георгиева.

Все же МВФ прогнозирует частичное восстановление мировой экономики уже в 2021 году. Фонд наращивает количество программ для поддержки экономики развивающихся стран, а также рассматривает возможность списания долгов для беднейших стран.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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