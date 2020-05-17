На Донбассе во время вражеского обстрела пострадал боец ВСУ
Сегодня, 20:49 Алексей Вольцев
Пророссийские боевики с начала 17 мая четыре раза обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате одного из обстрелов был ранен украинский военнослужащий. Об этом информирует пресс-служба ООС в социальной сети Facebook.
По данным командования, с начала текущих суток российско-оккупационные силы 4 раза проявляли огневую активность. Во время обстрелов российские наемники применяли минометы 82-го калибра, гранатометы различных систем, беспилотные летательные аппараты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Отмечается, что минометные обстрелы были зафиксированы вблизи Авдеевки, а беспилотник для сброса гранаты оккупанты применили в районе Водяного. Подразделения Объединенных сил вблизи Славного были обстреляны из пулеметов и стрелкового оружия.
В результате обстрелов один украинский военный получил ранения. Украинские подразделения ответили прицельным огнем из имеющихся огневых средств, чем заставили оккупационные силы прекратить враждебную активность. Потери боевиков уточняются.
На участках разведение сил в районе населенных пунктов Золотое, Станица Луганская, Богдановка и Петровское режим прекращения огня сохраняется.
По материалам: gogetnews.info