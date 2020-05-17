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На Донбассе во время вражеского обстрела пострадал боец ВСУ

На Донбассе во время вражеского обстрела пострадал боец ВСУ
Пророссийские боевики с начала 17 мая четыре раза обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате одного из обстрелов был ранен украинский военнослужащий. Об этом информирует пресс-служба ООС в социальной сети Facebook.

По данным командования, с начала текущих суток российско-оккупационные силы 4 раза проявляли огневую активность. Во время обстрелов российские наемники применяли минометы 82-го калибра, гранатометы различных систем, беспилотные летательные аппараты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Отмечается, что минометные обстрелы были зафиксированы вблизи Авдеевки, а беспилотник для сброса гранаты оккупанты применили в районе Водяного. Подразделения Объединенных сил вблизи Славного были обстреляны из пулеметов и стрелкового оружия.
В результате обстрелов один украинский военный получил ранения. Украинские подразделения ответили прицельным огнем из имеющихся огневых средств, чем заставили оккупационные силы прекратить враждебную активность. Потери боевиков уточняются.

На участках разведение сил в районе населенных пунктов Золотое, Станица Луганская, Богдановка и Петровское режим прекращения огня сохраняется.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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