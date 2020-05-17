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NASA разочаровано позицией "Роскосмоса"

NASA разочаровано позицией "Роскосмоса"

Позиция "Роскосмоса" по проекту международного договора об освоении Луны Artemis Accords разочаровала американскую сторону. Об этом заявил и.о. замглавы NASA Майк Голд, передает РИА Новости.

Он выразил надежду, что в будущем мнение российской госкорпорации изменится.

"Я надеюсь, что, когда наши коллеги в России увидят, что мы пытаемся достичь с помощью Artemis Accords и как мы это делаем, они поддержат нас и присоединятся к нам в создании норм поведения, которые позволят достичь мирного и процветающего будущего для России, США и всего мира... Мы хотим взаимодействовать с коллегами из России в обсуждении этого", — сказал Голд.

5 мая стало известно о подготовке администрацией Белого дома проекта нового международного договора о добыче ископаемых на Луне. Изначально к нему планируется привлечь Канаду, Японию, ЕС и ОАЭ. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин резко отреагировал на эту новость, сравнив планы США с интервенцией в Ирак и Афганистан.

7 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ, который закрепляет право американцев на добычу космических ресурсов. В нем подчеркивается, что космос юридически и физически является уникальным пространством для деятельности человека, в связи с этим США не рассматривают его в качестве всеобщего достояния. Рогозин усмотрел в документе попытку захвата других планет.

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По материалам: uposters.ru

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