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Настя Каменских и Потап показали фото и видео из домашнего архива в клипе "Воспоминания"

Настя Каменских и Потап показали фото и видео из домашнего архива в клипе "Воспоминания"

33-летняя певица Настя Каменских выпустила клип на песню "Воспоминания", который посвятила трогательным и романтичным моментам из жизни с 39-летним мужем Потапом.


Клип включает себя фото- и видеонарезки из путешествий пары по всему миру. На его создание Настю вдохновили кадры и видеозаписи в собственном телефоне, которые она решила пересмотреть в один из вечеров.

В один уютный вечер я пересматривала фото в телефоне. Счастливые улыбки, солнечные дни и романтика меня так вдохновили, что я захотела создать из всего этого небольшой фильм воспоминаний. Чтобы прожить те ощущения еще раз. Я люблю и ценю каждый день своей жизни. Поэтому обязательно сохраняю свои жизненные события в фото, видео или каких-то предметах. У меня есть особенное место, где я храню все флешки, старые телефоны, — так называемая шкатулка воспоминаний. Я могу открыть ее в любой момент и с улыбкой и теплом в сердце прожить те счастливые моменты снова и снова. Живите так, чтобы вам хотелось вспоминать и прожить еще раз каждый день. Давайте сохранять свет своей жизни. Сохранять любовь, которая в вашем сердце,

— поделилась певица.


Настя Каменских и Потап

Замуж за Потапа (настоящее имя — Алексей Потапенко. — Прим. ред.) Каменских вышла в октябре 2018 года, а свадьбу они сыграли в мае прошлого года. До этого музыканты долгое время просто сотрудничали и вместе выступали в коллективе "Потап и Настя", хотя слухи об их романе ходили давно. Публично о своих отношениях с Каменских Потапенко сообщил год назад в своем инстаграме, опубликовав клип на песню "Константа", в котором признался ей в любви.

Для Каменских этот брак стал первым, а вот Потапенко уже был женат, от первого брака у него есть 11-летний сын.


# Шоу-бизнес / Бизнес
По материалам: spletnik.ru

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