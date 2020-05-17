Назван самый эффективный способ защиты от коронавируса

Вадим Карасев

Доктор Александр Мясников назвал самый эффективный способ защиты от коронавируса. По мнению специалиста, в настоящий момент самым верным способом сохранить здоровье и не стать жертвой нового вируса, является строгое соблюдение социальной дистанции.

При этом врач не отрицает, что на практике соблюдать данную меру предосторожности довольно сложно. Однако он настоятельно советует россиянам учиться этому.

Известный доктор также отмечает важность соблюдения абсолютно всеми гражданами масочного режима. Это важно, поскольку даже при бессимптомном течении болезни зараженный человек является источником распространения инфекции и представляет угрозу для окружающих.

Однако все же главный акцент Мясников делает именно на соблюдении дистанции, поскольку в противном случае даже маска будет бесполезна. Он отмечает, что каждому человеку необходимо научиться просчитывать ситуацию, дабы избегать тесных контактов, передает издание РИА Новости.

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