Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Назван самый эффективный способ защиты от коронавируса

Назван самый эффективный способ защиты от коронавируса

Доктор Александр Мясников назвал самый эффективный способ защиты от коронавируса. По мнению специалиста, в настоящий момент самым верным способом сохранить здоровье и не стать жертвой нового вируса, является строгое соблюдение социальной дистанции.

При этом врач не отрицает, что на практике соблюдать данную меру предосторожности довольно сложно. Однако он настоятельно советует россиянам учиться этому.

Известный доктор также отмечает важность соблюдения абсолютно всеми гражданами масочного режима. Это важно, поскольку даже при бессимптомном течении болезни зараженный человек является источником распространения инфекции и представляет угрозу для окружающих.  

Однако все же главный акцент Мясников делает именно на соблюдении дистанции, поскольку в противном случае даже маска будет бесполезна. Он отмечает, что каждому человеку необходимо научиться просчитывать ситуацию, дабы избегать тесных контактов, передает издание РИА Новости.

Читайте также: Главный симптом COVID-19, при котором срочно нужно вызывать скорую помощь, озвучил доктор Мясников
# Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Доллар по 90. Рублю предрекли вторую волну падения
Доллар по 90. Рублю предрекли вторую волну падения
В США расстреляли участников поминальной службы
В США расстреляли участников поминальной службы
Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме
Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме
Германия отказала «Северному потоку-2»
Германия отказала «Северному потоку-2»
На Донбассе во время вражеского обстрела пострадал боец ВСУ
На Донбассе во время вражеского обстрела пострадал боец ВСУ
Минкульт призвал Роспотребнадзор подготовить меры по открытию кинотеатров
Минкульт призвал Роспотребнадзор подготовить меры по открытию
Названы влияющие на определение даты голосования по Конституции факторы
Названы влияющие на определение даты голосования по Конституции
Хакеры опубликовали часть компромата на Трампа
Хакеры опубликовали часть компромата на Трампа
Звездный Instagram: веселые, яркие и позитивные "карантинные" будни знаменитостей
Звездный Instagram: веселые, яркие и позитивные "карантинные" будни
Только вредит. ВОЗ опровергла пользу популярного метода защиты от COVID
Только вредит. ВОЗ опровергла пользу популярного метода защиты от
Названы опасные для здоровья российские пельмени
Названы опасные для здоровья российские пельмени
Назван самый эффективный способ защиты от коронавируса
Назван самый эффективный способ защиты от коронавируса

Топ на сегодня

ВОЗ: Случаи заражения Covid-19 через касание поверхностей не известны
ВОЗ: Случаи заражения Covid-19 через касание поверхностей не известны
В России ликвидировали 25 лесных пожаров за сутки
В России ликвидировали 25 лесных пожаров за сутки
Иран потребовал от США не вмешиваться в поставки топлива Венесуэле
Иран потребовал от США не вмешиваться в поставки топлива Венесуэле
Турция перезапустит туризм: министр назвал приоритетные направления
Турция перезапустит туризм: министр назвал приоритетные направления
Рэпер Тимати выпустил новый трек Loco и клип на него
Рэпер Тимати выпустил новый трек Loco и клип на него

Еще по теме

Мясников назвал единственную эффективную меру защиты от коронавируса
Доктор Мясников объяснил предназначение масок и перчаток
Доктор Мясников назвал возможные лекарства от коронавируса
Доктор Мясников предсказал появление коронавируса у половины жителей Земли