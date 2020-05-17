Названо место проведения «Евровидения» в 2021 году

Вадим Карасев

Фото: Pavlo Gonchar / Global look

Конкурс «Евровидение» в 2021 году состоится в нидерландском Роттердаме. Об этом сообщили организаторы мероприятия, анонс опубликован на YouTube.

Соглашение о проведении конкурса заключено между Европейским вещательным союзом (EBU), фондом общественного вещания Нидерландов (NPO), Голландской вещательной ассоциацией (NOS) и голландской телерадиокомпанией AVROTROS. Он пройдет в роттердамском концертном зале Ahoy.

Ранее члены городского совета Роттердама проголосовали за то, чтобы принять музыкальный конкурс в следующем году.

Об отмене «Евровидения» в этом году стало известно 18 марта. Конкурс должен был пройти в Роттердаме в середине мая, однако в Европейском вещательном союзе заявили, что распространение COVID-19 по всей Европе и ограничения, наложенные властями стран из-за пандемии, не могут позволить провести песенное соревнование. Группа Little Big, которая должна была представить Россию на конкурсе, поддержала решение об отмене конкурса.