Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Названо условие полного коллапса мировой экономики в ближайшем будущем

Названо условие полного коллапса мировой экономики в ближайшем будущем

Названо условие полного коллапса мировой экономики в ближайшем будущемФото: Георгий Зимарев / РИА Новости

Венчурный инвестор Оскар Стаховяк назвал условие полного коллапса мировой экономики в ближайшем будущем в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, такой сценарий вполне возможен, если экономики стран не откроются. «Если ограничения (карантин и запрет на работу компаний) продолжатся в третьем квартале, то вся экономика будет в большой беде», — пояснил он.

Стаховяк подчеркнул, что большая часть ущерба экономике нанесена во втором квартале этого года, но к концу периода ситуация станет лучше. При этом многие компании могут обнулить и обесценить свои активы. Это, в свою очередь, повлияет на рост задолженностей, размер которых будет зависеть от отрасли бизнеса.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Группа Little Big нашла плюс в пандемии коронавируса
Группа Little Big нашла плюс в пандемии коронавируса
Скворцова назвала группу крови, наиболее уязвимую для коронавируса
Скворцова назвала группу крови, наиболее уязвимую для коронавируса
Названо условие полного коллапса мировой экономики в ближайшем будущем
Названо условие полного коллапса мировой экономики в ближайшем будущем
Рогозин капитулировал перед "супер-пупер-ракетой" Трампа
Рогозин капитулировал перед "супер-пупер-ракетой" Трампа
В Дагестане умерли более 40 врачей с коронавирусом и пневмонией
В Дагестане умерли более 40 врачей с коронавирусом и пневмонией
Bloomberg снова изменил заголовок статьи об умерших россиянах с коронавирусом
Bloomberg снова изменил заголовок статьи об умерших россиянах с
Лидер сербской оппозиции заработал 619 млн евро за годы работы чиновником
Лидер сербской оппозиции заработал 619 млн евро за годы работы
Усманов, Фридман и Абрамович вошли в топ-20 богатейших жителей Британии
Усманов, Фридман и Абрамович вошли в топ-20 богатейших жителей
Россиянам объяснили правила подготовки к тесту на коронавирус
Россиянам объяснили правила подготовки к тесту на коронавирус
Обама обвинил руководство США в безрассудстве
Обама обвинил руководство США в безрассудстве
Заразившая коронавирусом телеведущая описала болезнь
Заразившая коронавирусом телеведущая описала болезнь
Главная экономика Европы пережила рекордный спад
Главная экономика Европы пережила рекордный спад

Топ на сегодня

На Кубани лишили полномочий судью, поднявшую тост «за свою писечку»
На Кубани лишили полномочий судью, поднявшую тост «за свою писечку»
Рита Дакота о ревности: «Мой молодой человек снимает видео с моделями, но мне побоку»
Рита Дакота о ревности: «Мой молодой человек снимает видео с
Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
Россиян предупредили о высоком риске заражения COVID-19 через чипсы и орешки
Россиян предупредили о высоком риске заражения COVID-19 через чипсы и
США обещают «супер-пупер» ракету: события ночи 16 мая — EADaily
США обещают «супер-пупер» ракету: события ночи 16 мая — EADaily

Еще по теме

Рост ВВП США в III квартале превзошел прогнозы
ВВП РФ во II кв 16/15 гг сократился на 0,6% -- Росстат
Рост экономики Украины во II квартале составил 1,4%
Европе предрекли тяжелые времена