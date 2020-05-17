Названо условие полного коллапса мировой экономики в ближайшем будущем

Вадим Карасев

Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

Венчурный инвестор Оскар Стаховяк назвал условие полного коллапса мировой экономики в ближайшем будущем в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, такой сценарий вполне возможен, если экономики стран не откроются. «Если ограничения (карантин и запрет на работу компаний) продолжатся в третьем квартале, то вся экономика будет в большой беде», — пояснил он.

Стаховяк подчеркнул, что большая часть ущерба экономике нанесена во втором квартале этого года, но к концу периода ситуация станет лучше. При этом многие компании могут обнулить и обесценить свои активы. Это, в свою очередь, повлияет на рост задолженностей, размер которых будет зависеть от отрасли бизнеса.