Названы влияющие на определение даты голосования по Конституции факторы

Вадим Карасев

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Определение даты голосования по поправкам в Конституцию зависит от двух факторов. Их назвал источник ТАСС в администрации президента России.

Первым является эпидемическая ситуация. Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом в стране улучшается, делать какие-либо прогнозы рано. Вторым фактором являются принимаемые Центризбиркомом меры по обеспечению безопасности самого процесса.

«Голосование будет проведено, когда можно будет обеспечить безопасность всех участников», — сказал собеседник агентства.

Голосование по предложенным президентом России Владимиром Путиным поправкам было запланировано на 22 апреля, однако из-за распространения коронавируса было отложено на неопределенный срок. Российский лидер заверил граждан в том, что голосование обязательно состоится, когда ситуация нормализуется.

Всего подготовлено 400 поправок, среди которых — социальная ориентация экономики, приоритет российского законодательства над международным, право Путина вновь баллотироваться на пост главы государства. Все поправки одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты.

Как свидетельствует статистика оперативного штаба, в России вторые сутки подряд фиксируется менее 10 тысяч случаев распространения коронавируса. Так, 16 мая за сутки было выявлено 9200 новых случаев COVID-19, 17 мая медики отчитались о 9709 зараженных. 15 мая сообщалось о 10 598 новых случаях заражения коронавирусом.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, по состоянию на 17 мая в России остановился рост распространения коронавируса.