Не сойдет с рук. Трамп захотел расплаты от Демпартии за "российский след"

Анастасия Иванова

Президент США Дональд Трамп попросил лидера Республиканской партии в сенате Митча Макконнелла расследовать дело о его "связях с Россией".

Свое обращение американский лидер опубликовал в Twitter.





"Митч, я люблю тебя, но это на 100% верно. Время уходит. Становитесь жесткими и двигайтесь быстро, иначе будет слишком поздно. Демократы порочны, но их поймали. Они должны заплатить большую цену за то, что сделали с нашей страной. Не позволяйте, чтобы это сошло им с рук!", – написал Трамп.

Как ранее сообщало радио Sputnik, спецпрокурор США Роберт Мюллер расследовал предполагаемые связи Дональда Трампа и его штаба с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. Расследование было завершено в марте 2019 года из-за нехватки свидетельств "сговора".