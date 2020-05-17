Неделя пятая по Пасхе: о самарянке. Как правильно отмечать праздник 17 мая 2020 года

Вадим Карасев

Пятая неделя по Пасхе — время воспоминаний бесед Иисуса Христа с самарянкой. Священнослужители призывают верующих соблюдать церковные традиции и помнить о молитвах, чтобы обрести спасение.

17 мая 2020 года верующие молятся Господу, чтобы тот простил им грехи, которые мешают духовному росту и развитию. В день праздника в церквях и храмах проводят службы, напоминающие о жизни Иисуса Христа, который вместе со своими учениками проходил через самарянскую страну и встретил на своем пути женщину-самарянку. У нее Иисус попросил напитсья. Поняв, что перед ней иудей, она удивилась, вспоминая о ненависти иудеев к самарянам. В беседе с Христом женщина поняла, что он является Спасителем, и слова Его помогли грешнице утолить духовный голод, понять, что всем, кто стремится к безгрешной жизни, будет даровано прощение.

Как отмечать пятую неделю по Пасхе в 2020 году

Верующие традиционно отправляются в храмы и службы, однако эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют помолиться дома из-за опасности заражения во время пандемии. 17 мая службы будут проводиться повсеместно, и в это же время каждый сможет помолиться перед домашним иконостасом.

Суть праздника заключается в обретении духовного покоя. Во время молитв каждый раскаивается в совершенных деяниях, прося прощения и пересматривая свой жизненный путь. Искренние обращения к Высшим Силам помогают выбрать путь, ведущий к свету и духовному росту.

Вера в то, что каждый достоин прощения, делает праздник, приуроченный в 2020 году к 17 мая, исключительным. Каждая заблудшая душа, веря, что ей будет даровано прощение, сможет найти истинный путь, ведущий ее к новой и счастливой жизни, наполненной благими деяниями.

Воскресный день не предназначен для тяжелого труда, и в выходной многие оставляют работу, чтобы посвятить себя молитвам и раскаянию. В день праздника принято признавать свои неблагочестивые поступки, искренне извиняться перед близкими, а также прощать всех, кто стремится к духовному росту и сожалеет о своих проступках.