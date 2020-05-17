Некуда девать: под Киевом обанкротившийся фермер выбросил на свалку тонны морковки (видео)

Анастасия Иванова

В Киевской области фермер выбросил тонны моркови, которую не смог сбыть из-за карантина. Напомним, в апреле в разных областях Украины состоялись протесты фермеров, которые не могут реализовать свой урожай из-за карантинных ограничений, и после этого власти разрешили открыть продовольственные рынки.

Видео выложил в сеть Andrew Havand.

Местные жители, которые начали собирать выброшенные овощи на корм скотине, сообщили, что фермер обанкротился, поэтому и выбросил урожай.

Напомним, 11 мая 66-летний одесский фермер совершил самоубийство после того, как узнал о гибели посевов из-за небывалой засухи. Аграрии региона прогнозируют, что потери урожая одних только зерновых в 2020 году составят как минимум 50%.

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