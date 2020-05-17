Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Новолуние в мае 2020 года

Новолуние в мае 2020 года

Кризисный лунный месяц подходит к концу: совсем скоро откроются новые возможности, а многие накопившиеся проблемы уйдут в прошлое. В это время важно заложить основы для будущих успехов, используя подсказки астрологов на Новую Луну.

Впереди нас ждет самый приятный период в году, так что пришло время стряхнуть с себя прежние заботы, переодеться в летнюю одежду и вспомнить о том, как улыбаться от души. Чтобы как можно легче проскочить между всеми ловушками, которые в конце мая расставит Луна, следуйте советам астрологов, будьте внимательны к мелочам и подсказкам Вселенной.


Особенности Новолуния в мае

Новолуние произойдет 22 мая в 20:40 по московскому времени под Знаком Тельца, который символизирует созидание, рассудительность, материальный успех. Это будет очень важный день в году для материального и духовного благополучия многих людей.

Новолуние — это завершение старого цикла и начало нового. 22 мая случится мощный всплеск энергии. Поэтому будущий лунный месяц будет предназначен для начала, перехода, новой главы жизни. Астрологи также советуют вернуться к вопросам застарелых привычек, образа жизни и мышления, чтобы изменить свое мировоззрение и найти более эффективные способы достижения желаемого. Правда, стоит учесть, что Телец — неторопливый Знак, который ценит комфорт, удовольствия и стабильность. Поэтому не стоит ждать быстрых результатов: события будут развиваться медленно, но систематично.

Благодаря энергии настойчивости и упрямства, которую принесет Новолуние в Тельце, удастся распланировать жизнь на ближайший месяц так, чтобы осуществить свои цели. Даже если вы только мысленно обрисуете план, как улучшить свою жизнь или как заработать и достичь финансовой стабильности, вы уже запустите механизм перемен. Ключом к успеху являются последовательные действия и отказ от спешки. Это то, что делает Телец, — не сдается, не боится тяжелой работы, созидает, упорно и настойчиво добиваясь своего. Действуйте, как Телец — медленно, но верно.


Советы астрологов на 22 мая

Астрологи советуют приготовиться к неожиданностям: Телец — само спокойствие, но наступающее Новолуние не совсем обычное. На фоне ретроградных планет и астрологических соединений возможны неприятные сюрпризы. Присутствие контрастных энергий может перегрузить нервную систему. 22 мая особенно важно позаботиться о себе, своем здоровье и внутреннем состоянии.


Будьте в контакте с природой. Телец — земной Знак, а значит, сила природы поможет обрести гармонию. Насладитесь пением птиц, красотой пробуждающейся природы, ароматом первых цветов и теплом весеннего солнца — это поможет снять стресс, восстановить подорванное равновесие.
Позаботьтесь об удовольствиях. Тельцом управляет чувственная Венера, поэтому очень важно делать то, что хочется. Внутренний голос сам подскажет, на что бросить силы, главное — не противиться своим желаниям. Вкусная еда, интересное кино, приятная музыка или расслабляющая ванна с бокалом хорошего вина — это именно то, что сейчас нужно.
Проведите время с близкими. Новолуние в Тельце повысит уровень чувствительности и способность считывать людей и ситуации. Рост эмпатии и восприимчивость благоприятно скажутся на отношениях, взаимопонимании между людьми. Время, проведенное с близкими, повысит самооценку и принесет личное удовлетворение. А вот эгоизм, жадность и заносчивость, напротив, принесут только обиды и потери. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют быть внимательнее к окружающим и помнить о самообладании.
Займитесь творчеством или саморазвитием. Телец — творческий, увлекающийся Знак. Его влияние способствует раскрытию спящих талантов, пробуждению способностей, чистоте мыслей. Все это придает смелость и интерес к самопознанию, духовным практикам, творческим занятиям и оккультным ритуалам.
# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Россиян попугают хоррором о бабе Яге и звездой «Ходячих мертвецов» на байке
Россиян попугают хоррором о бабе Яге и звездой «Ходячих мертвецов» на
Трое россиян вошли в двадцатку богатейших жителей Великобритании
Трое россиян вошли в двадцатку богатейших жителей Великобритании
Владимир Драчев: регионы пишут, что речи о перевыборах главы СБР не идет
Владимир Драчев: регионы пишут, что речи о перевыборах главы СБР не
Журналистка с коронавирусом раскрыла подробности лечения
Журналистка с коронавирусом раскрыла подробности лечения
За нарушителями самоизоляции будут следить с помощью беспилотников
За нарушителями самоизоляции будут следить с помощью беспилотников
"Ловим отражение сетчатки глаза": антиснайпер раскрыл секреты спецназа
"Ловим отражение сетчатки глаза": антиснайпер раскрыл секреты спецназа
«Росатом» готовится к запуску первого блока Белорусской АЭС
«Росатом» готовится к запуску первого блока Белорусской АЭС
Новолуние в мае 2020 года
Новолуние в мае 2020 года
"Соски торчат как надо": Айза Анохина показала фанатам свою грудь
"Соски торчат как надо": Айза Анохина показала фанатам свою грудь
Поп-дуэт Hurts борется с внутренними демонами в новой песне "Voices"
Поп-дуэт Hurts борется с внутренними демонами в новой песне "Voices"
В Финляндии растут продажи алкоголя
В Финляндии растут продажи алкоголя
Данные сотрудников Европарламента утекли в сеть
Данные сотрудников Европарламента утекли в сеть

Топ на сегодня

«Газпром» заставил сотрудников отказаться от части зарплат
«Газпром» заставил сотрудников отказаться от части зарплат
В ОАЭ опровергли гибель главы МИД арабской монархии
В ОАЭ опровергли гибель главы МИД арабской монархии
Наглость должна быть наказуема: в Китае размышляют о санкциях против США
Наглость должна быть наказуема: в Китае размышляют о санкциях против
При нападении у города Тира ранены двое израильских полицейских
При нападении у города Тира ранены двое израильских полицейских
В США назвали «слабость Путина» в вопросе войны в Донбассе
В США назвали «слабость Путина» в вопросе войны в Донбассе

Еще по теме

Когда будет новолуние в ноябре 2017 года: дата, в каком созвездии
Когда будет новолуние в октябре 2017 года
Новолуние в Стрельце 18 декабря 2017 года: рекомендации астрологов на день для всех знаков Зодиака
Новолуние в июле 2019 года