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Обама раскритиковал работу руководства США в условиях коронавируса

Обама раскритиковал работу руководства США в условиях коронавируса
Бывший президент США Барак Обама подверг критике работу нынешнего руководства США в условиях коронавируса. Он считает, что пандемия продемонстрировала неспособность руководства страны осознавать последствия своих действий.

Об этом Обама заявил в видеобращении к выпускникам старших классов американских школ, сообщает The New York Times.

"Эта пандемия больше, чем что-либо еще, полностью и окончательно опровергла представление о том, будто многие руководители осознают то, что они делают. Многие из таковых даже не притворяются, что отвечают за что-либо", − подчеркнул он.

Обама обвинил власти США в поиске сиюминутной выгоды и наплевательском отношении к тем, кто не разделяет подобный подход.
Основой речи экс-главы государства стал призыв к молодежи занять активную общественную позицию.

NYT расценила обращение Обамы, как выпад в адрес администрации действующего президента-республиканца Дональда Трампа перед ноябрьскими выборами в США.

Напомним, США находятся на первом места в мире по количеству заболевших и и погибших от коронавируса.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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