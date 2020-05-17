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От сугроба не отличить. В российской армии придумали лайфхак с техникой

От сугроба не отличить. В российской армии придумали лайфхак с техникой
Радиопоглощающий материал для снежной местности, который кратно снижает дальность обнаружения военной техники, представил холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех"), сообщило РИА Новости.

Так, новый материал позволяет снизить в 3,5-4 раза дальность обнаружения замаскированной военной техники радиолокационными станциями разведки и РЛС управления оружием тактической авиации и ударных вертолетов.

"В данный момент предприятие-разработчик – ЦКБ РМ (входит в Росэлектронику) – готово к серийному производству нового материала на основе нитей с наноструктурным ферромагнитным микропроводом, уже выпущена опытная партия", – рассказали агентству в холдинге.

Материал имеет коэффициент отражения 0,5%, то есть поглощает электромагнитное излучение радара на 99,5%. Таким образом, отраженная волна не позволяет радару определить и распознать замаскированный объект.


сообщило, что отечественный пистолет "Удав" признали российским ноу-хау.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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