От сугроба не отличить. В российской армии придумали лайфхак с техникой

Анастасия Иванова

Радиопоглощающий материал для снежной местности, который кратно снижает дальность обнаружения военной техники, представил холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех"), сообщило РИА Новости.

Так, новый материал позволяет снизить в 3,5-4 раза дальность обнаружения замаскированной военной техники радиолокационными станциями разведки и РЛС управления оружием тактической авиации и ударных вертолетов.

"В данный момент предприятие-разработчик – ЦКБ РМ (входит в Росэлектронику) – готово к серийному производству нового материала на основе нитей с наноструктурным ферромагнитным микропроводом, уже выпущена опытная партия", – рассказали агентству в холдинге.

Материал имеет коэффициент отражения 0,5%, то есть поглощает электромагнитное излучение радара на 99,5%. Таким образом, отраженная волна не позволяет радару определить и распознать замаскированный объект.

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