Перечислены регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

Вадим Карасев

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

За последние сутки в России выявлено 9709 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Наибольшее число новых зараженных зафиксировано в Москве (3855), Московской области (907), Санкт-Петербурге (451), Нижегородской области (281), Свердловской области (160), Саратовской области (121), ХМАО (118), Ростовской области (115), Красноярском крае (114) и Ульяновской области (101). В остальных субъектах выявлено менее 100 новых случаев инфицирования.

За последние сутки скончались 94 человека с подтвержденным коронавирусом, вылечились 4207 пациентов.

Ранее 17 мая сообщалось, что Подмосковье готово к частичному снятию ограничений, введенных в связи с пандемией. По словам губернатора Андрея Воробьева, открывать все сразу власти региона не имеют права. «Скорее всего, речь пойдет о подготовленных промышленных и перерабатывающих предприятиях, о стройке», — отметил он.