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Почему памятник Суворову в Санкт-Петербурге не похож на знаменитого полководца

Почему памятник Суворову в Санкт-Петербурге не похож на знаменитого полководца

Торжественное открытие памятника великому полководцу Александру Васильевичу Суворову состоялось ровно 219 лет назад, 17 мая 1801 года, в Санкт-Петербурге. Монумент возвели по приказу императора Павла I после победы в 1799 году над войсками Наполеона. Это первый в русской истории случай, когда памятник решили поставить ещё при жизни героя.

Изначально монумент хотели поставить в Гатчине, однако позже место расположения было изменено. Павел I захотел видеть памятник рядом со своей новой резиденцией — Михайловским замком в Санкт-Петербурге. Проект, автором которого выступил скульптор Козловский, был утвержден в январе 1800 года. Генералиссимус представал в образе древнеримского Бога войны Марса.

Суворова, признанного гения боевых действий, нередко называли «богом войны». Потому Козловский в своей работе не стремился к полному сходству, а в большей степени хотел прославить талант полководца. В итоге, портретное сходство скульптуры и генералиссимуса заметно лишь в чертах лица.

Отливку статуи в бронзе выполнил знаменитый литейщик Екимов, а бронзовый барельеф на пьедестале выполнил скульптор Гордеев. Высота скульптуры составила 3,37 м, высота пьедестала — 4,05 м. Этот памятник по совершенству композиции и выразительности считается одним из лучших, созданных в России в 18 веке. Уникален он ещё и потому, что стал первым крупным монументом, который был создан полностью русскими мастерами.

К сожалению, прижизненным памятник так и не стал. Почти за год до его открытия, граф Суворов скончался. Но не увидел открытия памятника и сам император — за два месяца до церемонии Павла I убили. А на церемонии открытия монумента на Марсовом поле в Санкт-Петербурге присутствовали новый российский император Александр I, генералитет столицы и сын полководца.

В 1818 году завершилась перепланировка огромной территории вокруг Михайловского замка. По предложению архитектора Росси и по инициативе Александра I, было решено монумент Суворову перенести на вновь созданную площадь, выходящую к Неве. Площадь с великолепным видом на Марсово поле, получила имя Суворовской. В 1834 году постамент из блоков вишневого мрамора, потрескавшийся от сильных морозов, был заменен новым из розового гранита. Работы проводились мастером Висконти с сохранением первоначальной формы.

Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) памятник собирались спрятать в подвале рядом стоящего дома, но не успели. Существует легенда, что одна из многочисленных бомб пролетела мимо памятника и попала как раз в подвал дома, в котором планировали укрыть монумент. Так или иначе, но памятник не пострадал за всю войну. Он по-прежнему возвышается в центре Суворовской площади Санкт-Петербурга, являясь символом доблести отечественного оружия и непобедимости российской армии.

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По материалам: pnp.ru

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